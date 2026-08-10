Barcelona może ruszyć po nowego obrońcę. Dwa głośne nazwiska na liście

Barcelona może jeszcze wzmocnić środek obrony przed zamknięciem okna transferowego. Według "Sportu" odejście Ronalda Araujo może skłonić Deco do działania, a na liście są znane nazwiska.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Romero i Laporte na liście życzeń Barcelony

Barcelona zmieniła swoje plany po tym, jak odejście Ronalda Araujo stało się coraz bardziej prawdopodobne. Wcześniej klub analizował możliwość sprowadzenia nowych stoperów, lecz później skoncentrował się na ofensywie. Teraz temat pozyskania środkowego obrońcy ponownie jest aktualny.

Po odejściu Urugwajczyka Hansi Flick będzie miał do dyspozycji Pau Cubarsiego, Gerarda Martina, Andreasa Christensena oraz Erica Garcię. Na środku może również występować Jules Kounde. Eric jest jednak postrzegany przez trenera także jako zabezpieczenie bocznej defensywy, co może zmniejszyć liczbę dostępnych opcji w centrum obrony.

W kadrze może znaleźć się również Alvaro Cortes. Wychowanek La Masii zrobił dobre wrażenie na sztabie szkoleniowym, a klub jest zadowolony z jego rozwoju. Flick preferowałby jednak bardziej doświadczonego zawodnika. Barcelona nie zamierza przy tym dokonywać transferu za wszelką cenę. Nowy stoper ma trafić do zespołu tylko przy korzystnych warunkach finansowych i musi być gotowy do walki o podstawowy skład.

Jednym z kandydatów pozostaje Cristian Romero z Tottenhamu. Przeprowadzenie tej operacji może być trudne, ponieważ Argentyńczykiem interesują się także Arsenal i Inter. Zaawansowane są również rozmowy dotyczące jego potencjalnego transferu do Atletico Madryt.

Drugim piłkarzem jest Aymeric Laporte. Otoczenie reprezentanta Hiszpanii przekonuje, że jego klauzula odstępnego może być stosunkowo niska. Athletic Bilbao kwestionuje jednak te informacje.