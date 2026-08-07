Ze Śląska Wrocław do reprezentacji Polski?! To byłby zaskakujący ruch

15:54, 7. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Śląsknet

"Ma duży talent i wierzę, że ten talent może mu pozwolić na grę w Reprezentacji Polski. Jeśli selekcjoner zadecyduje, że Piotr Samiec-Talar będzie użyteczny" - powiedział trener Śląska Wrocław, Ante Simundza, na konferencji prasowej przed meczem z Cracovią, cytowany przez "Śląsknet".

Piłkarze Śląska Wrocław
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Piotr Samiec-Talar powinien zostać powołany?

Śląsk Wrocław dość dobrze rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy. Po dwóch kolejkach beniaminek ma na koncie trzy zdobyte punkty i wszystko wskazuje na to, że kolejne są tylko kwestią czasu. Świetnie zaprezentowali się bowiem w starciu z Rakowem Częstochowa przed własną publicznością. Zwycięskiego gola w ostatnich minutach meczu zdobył wówczas Piotr Samiec-Talar, który jest jednym z objawień początku kampanii ligowej.

24-letni ofensywny gracz to kapitan WKS-u, dla którego gra od lat, a dobra forma powoduje, że coraz więcej mówi się o możliwym sportowym awansie tego gracza. Temat trochę sam wywołał Ante Simundza na konferencji prasowej.

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Ma duży talent i wierzę, że ten talent może mu pozwolić na grę w Reprezentacji Polski. Jeśli selekcjoner zadecyduje, że Piotr Samiec-Talar będzie użyteczny dla reprezentacji, to będzie to również bardzo dobra informacja dla nas, że jako klub i sztab wykonujemy dobrą pracę. Oczywiście Piotrek musi ciągle się rozwijać, pracować na każdym treningu, a wtedy nadal będzie robił duży progres – powiedział Ante Simundza, trener Śląska Wrocław, cytowany przez „Śląsknet”.

Piotr Samiec-Talar w tym sezonie na koncie ma już gola oraz asystę w dwóch meczach na poziomie PKO Ekstraklasy. W poprzedniej kampanii zdobył w sumie 11 goli oraz zanotował osiem asyst na poziomie Betclic 1. ligi.

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