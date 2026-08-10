Man City dogadał transfer. Pomocnik blisko Premier League

Ayyoub Bouaddi dogadany z Manchesterem City
Manchester City jest coraz bliżej pozyskania Ayyouba Bouaddiego z Lille OSC. 18-letni pomocnik uchodzi za jeden z największych talentów w Europie, a jego transfer na Etihad Stadium może zostać sfinalizowany jeszcze tego lata. Według najnowszych informacji Fabrizio Romano, przedstawiciele pomocnika osiągnęli już porozumienie z angielskim klubem w sprawie warunków indywidualnych.
Teraz kluczowe pozostają negocjacje pomiędzy Manchesterem City a Lille. Rozmowy dotyczące transferu są już zaawansowane. Co istotne, Bouaddi naciska na przeprowadzkę do Anglii już tego lata. Wcześniej pojawiały się informacje, że możliwe byłoby uzgodnienie transferu z odroczonym terminem, który pozwoliłby pozostać w Lille do 2027 roku.
Największymi atutami reprezentanta Maroka są spokój pod presją, siła fizyczna oraz umiejętność utrzymywania się przy piłce. Bouaddi potrafi skutecznie zabezpieczać środek pola. Zainteresowanie pomocnikiem wykazywały największe kluby, a wśród nich wymieniany był Arsenal. Manchester City postanowił jednak działać zdecydowanie i obecnie znajduje się w bardzo dobrej pozycji do sfinalizowania transferu.
W lipcu media donosiły, że francuski klub oczekuje za 18-letniego Marokańczyka 90 milionów euro. Klub z Etihad Stadium ma świadomość, że transfer młodego zawodnika wiąże się z ryzykiem, ale jednocześnie uważa, że warto działać teraz, zanim Bouaddi stanie się jeszcze bardziej pożądanym graczem na rynku.