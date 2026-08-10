Man City dogadał transfer. Pomocnik blisko Premier League

Manchester City finalizuje transfer Ayyouba Bouaddiego z Lille - donosi Fabrizio Romano. Marokańczyk błyszczał w zeszłym sezonie Ligue 1, a później zaprezentował się z dobrej strony na mistrzostwach świata.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ayyoub Bouaddi dogadany z Manchesterem City

Manchester City jest coraz bliżej pozyskania Ayyouba Bouaddiego z Lille OSC. 18-letni pomocnik uchodzi za jeden z największych talentów w Europie, a jego transfer na Etihad Stadium może zostać sfinalizowany jeszcze tego lata. Według najnowszych informacji Fabrizio Romano, przedstawiciele pomocnika osiągnęli już porozumienie z angielskim klubem w sprawie warunków indywidualnych.

Teraz kluczowe pozostają negocjacje pomiędzy Manchesterem City a Lille. Rozmowy dotyczące transferu są już zaawansowane. Co istotne, Bouaddi naciska na przeprowadzkę do Anglii już tego lata. Wcześniej pojawiały się informacje, że możliwe byłoby uzgodnienie transferu z odroczonym terminem, który pozwoliłby pozostać w Lille do 2027 roku.

🚨🔵⚪️ Ayyoub Bouaddi and his camp have now reached an agreement on personal terms with Manchester City.#MCFC expected to seal the deal with Lille as next step, already advanced as Bouaddi preference would be to join City NOW — rather than in 2027. pic.twitter.com/6cfx3th0eb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Największymi atutami reprezentanta Maroka są spokój pod presją, siła fizyczna oraz umiejętność utrzymywania się przy piłce. Bouaddi potrafi skutecznie zabezpieczać środek pola. Zainteresowanie pomocnikiem wykazywały największe kluby, a wśród nich wymieniany był Arsenal. Manchester City postanowił jednak działać zdecydowanie i obecnie znajduje się w bardzo dobrej pozycji do sfinalizowania transferu.

W lipcu media donosiły, że francuski klub oczekuje za 18-letniego Marokańczyka 90 milionów euro. Klub z Etihad Stadium ma świadomość, że transfer młodego zawodnika wiąże się z ryzykiem, ale jednocześnie uważa, że warto działać teraz, zanim Bouaddi stanie się jeszcze bardziej pożądanym graczem na rynku.