Fatalne wieści dla Jana Bednarka. FC Porto wydało komunikat

Jan Bednarek doznał kontuzji kolana podczas meczu o Superpuchar Portugalii. FC Porto potwierdziło uraz reprezentanta Polski, który może oznaczać dla niego kilka tygodni przerwy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

FC Porto straciło ważnego zawodnika. Uraz reprezentanta Polski

Jan Bednarek nie zaliczy udanego początku sezonu. Polski obrońca doznał urazu w spotkaniu o Superpuchar Portugalii z udziałem FC Porto oraz Torrense. Jednocześnie nie był w stanie kontynuować gry po pierwszej połowie.

Do kontuzji doszło w trudnych warunkach. Murawa stadionu w Coimbrze znajdowała się w bardzo złym stanie, a Bednarek ucierpiał jeszcze przed przerwą. Kamery telewizyjne uchwyciły moment, w którym reprezentant Polski miał przyłożony lód do prawego kolana.

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Początkowo szkoleniowiec FC Porto Francesco Farioli nie chciał przesądzać, jak poważny jest problem. Po spotkaniu przekazał jednak pierwsze informacje dotyczące zdrowia swojego zawodnika.

– Mamy nadzieję, że to nic poważnego, ale skręcił kolano, więc jutro musimy lepiej ocenić sytuację – powiedział szkoleniowiec Smoków podczas konferencji prasowej cytowanej przez WP SportoweFakty.

Mimo dnia wolnego Bednarek pojawił się w niedzielę w klubie i przeszedł szczegółowe badania. Porto w poniedziałek opublikowało natomiast oficjalny raport medyczny, w którym poinformowało o diagnozie. Bednarek doznał skręcenia więzadła pobocznego przyśrodkowego prawego kolana, przekazał portugalski klub.

Obrońca rozpoczął już rehabilitację, ale na ten moment Porto nie podało dokładnego terminu jego powrotu na boisko. W przypadku tego typu urazu trudno wskazać konkretną datę.