Real ruszy po kolejnego obrońcę. Mourinho wskazał kluczowy profil

Real Madryt nie zakończył jeszcze letnich zakupów mimo sześciu przeprowadzonych transferów. Według Hectora Gonzalesa priorytetem Jose Mourinho jest teraz sprowadzenie lewonożnego stopera.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Bastoni i Schlotterbeck wśród kandydatów

Real Madryt chce wykorzystać ostatnie tygodnie okna na wzmocnienie środka defensywy. Klub szuka naturalnie lewonożnego zawodnika, który zapewni większą równowagę w tej formacji. Taki profil ma być szczególnie istotny podczas konstruowania akcji od własnej bramki.

Mourinho dysponuje obecnie kilkoma środkowymi obrońcami. W kadrze znajdują się Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Eder Militao, Raul Asencio oraz Ibrahima Konate. Przyszłość Asencio pozostaje jednak niepewna i Hiszpan może jeszcze opuścić klub podczas obecnego okna.

Huijsen potrafi występować po lewej stronie i dobrze posługuje się obiema nogami. Początek jego pobytu w Madrycie nie był jednak łatwy. Na tej pozycji może grać również Rudiger, lecz Niemiec nie jest już tak niezawodną opcją jak wcześniej. Militao oraz Konate są natomiast przede wszystkim prawonożni.

Na rynku nie brakuje zawodników odpowiadających oczekiwaniom Realu. Wśród nazwisk łączonych z Królewskimi znajdują się Alessandro Bastoni oraz Nico Schlotterbeck. Pierwszy z nich był już przedstawiany jako kandydat pasujący do oczekiwań Mourinho.

Real dokonał tego lata sześciu transferów, ale działania klubu mogą się na tym nie zakończyć. Wzmocnienie lewej strony środka obrony stało się jednym z ostatnich celów przed zamknięciem okna.