Gra w Wieczystej Kraków, chce trafić do reprezentacji Polski

09:24, 26. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sport.tvp.pl

Ben Lederman w przeszłości uczestniczył na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Pomocnik Wieczystej Kraków nie porzucił marzeń o kadrze i chciałby ponownie do niej trafić.

Piłkarze Radomiaka Radom oraz Ben Lederman
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Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom oraz Ben Lederman

Ben Lederman: Chciałbym wrócić do reprezentacji Polski

Wieczysta Kraków tego lata zdecydowała się pozyskać Bena Ledermana. Polski pomocnik zadebiutował już w barwach beniaminka PKO Ekstraklasy. W piątek podopieczni Kazimierza Moskala mierzyli się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Nie był to dla nich udany debiut w elicie, ponieważ przegrali rezultatem 1:2.

Ben Lederman ma za sobą debiut w barwach Wieczystej Kraków, ale jego ambicje sięgają znacznie wyżej. Pomocnik nie ukrywa, że jednym z jego głównych celów jest powrót do reprezentacji Polski. Jak sam podkreślił, wszystko zależy od jego postawy na boisku i regularnych, dobrych występów w PKO Ekstraklasie.

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Jestem ambitny, chciałbym wrócić do reprezentacji Polski. Sporo rzeczy zależy przede wszystkim ode mnie. Muszę zacząć pokazywać jak najlepsze rzeczy na boisku. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi – powiedział Ben Lederman cytowany przez serwis Sport.tvp.pl.

Ben Lederman dotychczas rozegrał 96 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. Pomocnik strzelił jednego gola, a także zaliczył siedem asyst. Takie liczby uzbierał, będąc zawodnikiem Rakowa Częstochowa.

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