Lech Poznań – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2026)

Lech Poznań – Piast Gliwice: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski podejmie u siebie drużynę Piastunek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 17:30.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2026 09:05

Lech Poznań – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Lech Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Kolejorza po dwóch spotkaniach ma na swoim koncie 4 punkty i zajmuje obecnie 6. miejsce w ligowej tabeli. Natomiast zespół Piastunek zgromadził dotychczas 3 oczka, co daje mu 11. pozycję w stawce. Obie drużyny będą chciały powiększyć swój dorobek, dlatego liczymy na emocjonujące widowisko w Poznaniu. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 17:30.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Lecha Poznań, który moim zdaniem ma większe szanse na zdobycie kompletu punktów. Duma Wielkopolski prezentuje się solidnie i powinna być faworytem w starciu z Piastem Gliwice. Mój typ: wygrana Lecha.

Ernest STS 1.60 Zwycięstwo Lecha Odwiedź STS

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Lech Poznań – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Lech Poznań przystąpi do spotkania osłabiony brakiem Leo Bengtssona, Alexa Douglasa oraz Alego Gholizadeha. W Piaście Gliwice zabraknie natomiast Frantiska Placha. Gospodarze będą więc musieli poradzić sobie z większą liczbą absencji, co może mieć wpływ na ich możliwości kadrowe.

Lech Poznań – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Lech Poznań w ostatnim czasie prezentuje solidną formę. Zespół Kolejorza w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy pokonał KI Klaksvik 1:0, a w dwóch pierwszych kolejkach PKO BP Ekstraklasy wygrał 2:1 z Wieczystą Kraków i zremisował 0:0 z Cracovią.

Piast Gliwice w tym czasie rywalizował tylko na ligowym podwórku. Ekipa Piastunek ma na koncie zwycięstwo 4:3 nad Wisłą Kraków oraz porażkę 0:2 z Zagłębiem Lubin.

Lech Poznań – Piast Gliwice, historia

W pięciu poprzednich bezpośrednich spotkaniach Lech Poznań ma wyraźną przewagę nad Piastem Gliwice, odnosząc aż trzy zwycięstwa. Drużyna z Górnego Śląska w tym okresie wygrała tylko raz, a jeden pojedynek zakończył się remisem. Historia ostatnich starć przemawia więc na korzyść zespołu z Wielkopolski.

Lech Poznań – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to mniej więcej 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Lech Poznań Piast Gliwice 1.58 4.35 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2026 09:05

Lech Poznań – Piast Gliwice, przewidywane składy

Lech: Lis – Pereira – Mońka, Yegbe, Gurgul – Kozubal, Murawski – Walemark, Rodriguez, Palma – Ishak

Piast: Gril – Borowski, Juande, Czerwiński, Lewicki – Lima, Leśniak, Łabojko, Vallejo – Boisgard, Ntamack

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Lech Poznań – Piast Gliwice, transmisja meczu

Pojedynek między Lechem Poznań a Piastem Gliwice będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 17:30.

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