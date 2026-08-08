Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2026)

Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (9 sierpnia) o godzinie

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia – Widzew, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zakończy bardzo ciekawe starcie. A w nim Jagiellonia Białystok zmierzy się przed własną publicznością z Widzewem Łódź. Duma Podlasia znajduje się obecnie w zdecydowanie lepszej formie, podczas gdy drużyna Aleksandara Vukovicia wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Jagiellonia będzie chciała wykorzystać atut własnego stadionu i podtrzymać dobrą serię, natomiast Widzew spróbuje wreszcie przełamać niemrawy początek rozgrywek.

Ja uważam, że niedzielny mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Jagiellonii

Kacper STS 2.40 wygrana Jagiellonii Zagraj!

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Jagiellonia – Widzew, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok znajduje się obecnie w bardzo dobrej dyspozycji. Duma Podlasia wygrała wszystkie sześć ostatnich spotkań, pokonując między innymi Rangers FC (2:1), Motor Lublin (2:1), Ełk Łomżę (1:0) oraz Koronę Kielce (1:0). Na uwagę zasługuje również zwycięstwo nad Nordsjaelland (2:1), co pokazuje, że zespół Adriana Siemieńca dobrze radzi sobie zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach.

Widzew Łódź prezentuje się zdecydowanie słabiej. Drużyna Aleksandara Vukovicia w dwóch pierwszych kolejkach PKO Ekstraklasy dwukrotnie zremisowała – 2:2 z Motorem Lublin oraz 0:0 z Wisłą Płock. Wcześniej łodzianie notowali jednak lepsze rezultaty w meczach towarzyskich, pokonując Puszczę Niepołomice (2:0), Marchfeld (4:3) oraz Besiktas (2:0). Teraz Widzew czeka jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie, ponieważ zmierzy się z rozpędzoną Jagiellonią.

Jagiellonia – Widzew, historia

Historia rywalizacji Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź ma już sporo rozdziałów, a bezpośrednie spotkania obu zespołów często dostarczały kibicom emocji. W poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy dwukrotnie lepsza okazała się Jagiellonia. Jesienią Duma Podlasia wygrała 3:2, natomiast w rundzie wiosennej ponownie sięgnęła po komplet punktów, tym razem zwyciężając 3:1. Przed niedzielnym starciem łodzianie będą więc chcieli przerwać niekorzystną serię w meczach z zespołem z Białegostoku.

Jagiellonia – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź natomiast sięga nawet 3.15.

Jagiellonia – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Jagiellonii

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wygraną Widzewa wygraną Jagiellonii

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Jagiellonia – Widzew, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Konstantopoulos, Kobayashi, Montoia – Conceicao, Romanchuk, Lozano – Szmyt, Prelec, Imaz

Widzew Łódź: Drągowski – Krajewski, Wiśniewski, Kapuadi, Cheng – Alvarez, Shehu, Kornvig, Fornalczyk – Świderski, Bergier

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Jagiellonia – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie streamingowej Canal+ Online, a także w usłudze STS TV.

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