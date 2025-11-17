Kiedy baraże do mistrzostw świata? Kiedy Polska zagra baraże MŚ 2026?

Polska pewna awansu do baraży. Wtedy zagramy
Reprezentacja Polski ma zapewnione minimum drugie miejsce w grupie, a awans na pierwsze jest możliwe w zasadzie już tylko matematycznie. Oznacza to, że zespół Jana Urbana niemal na pewno zagra w barażach o awans do Mistrzostw Świata 2026, choć do rozegrania zostało jeszcze spotkanie z Maltą.
Polacy do pierwszej Holandii w grupie G tracą trzy punkty, ale bezpośredni awans z pierwszego miejsca jest w zasadzie niemożliwy ze względu na dużo lepszy bilans bramkowy zespołu Ronalda Koemana.
Biało-Czerwoni musieliby odrobić trzynasto-bramkową stratę, czyli pokonać Maltę bardzo wysokim wynikiem, a Holendrzy przegrać z Litwą. Taki scenariusz jest jednak niezwykle mało prawdopodobny.
Z kolei w przypadku remisu lub porażki w dzisiejszym starciu reprezentacja Polski dalej utrzyma swoje drugie miejsce. To gwarantuje grę w barażach.
Nie ma więc możliwości, żeby Polska spadła na trzecie miejsce i matematycznie ma zapewnione co najmniej drugie miejsce w grupie. Półfinały baraży odbędą się 26 marca, a kilka dni później 31 marca finały.
Weźmie w nich udział 16 drużyn, które zostaną podzielone na cztery ścieżki, a każda z nich wyłoni jednego zwycięzcę. Oznacza to, że z baraży awansują cztery reprezentacje.
