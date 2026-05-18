To on zastąpi Lewandowskiego w reprezentacji? TOP 5 Polaków za granicą

Robert Lewandowski stał się głównym bohaterem minionego tygodnia ze względu na oficjalne pożegnanie z Barceloną oraz Spotify Camp Nou. Niemniej jednak kilku innych Polaków również dało o sobie znać. Oto ranking TOP 5 Biało-czerwonych w ostatnich dniach według Piotra Koźmińskiego.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polacy grali za granicą. Lewandowski pożegnany na Camp Nou

Robert Lewandowski nie zaliczył wielkiego występu pod względem sportowym, ale tym razem liczyło się coś więcej. Barcelona w wyjątkowy sposób pożegnała jednego z najważniejszych piłkarzy ostatnich lat. Sceny z udziałem polskiego napastnika na Camp Nou przejdą do historii.

Na wyróżnienie zasłużył również Piotr Zieliński, który dołożył kolejne trofeum do swojej kolekcji. Bardzo dobre tygodnie ma za sobą także Adrian Benedyczak, imponujący skutecznością w Turcji. Biorąc pod uwagę posuchę na pozycji napastnika w reprezentacji Polski, 25-latek staje się coraz poważniejszym kandydatem do powołania. Jeśli utrzyma formę i zanotuje kolejny krok w przód, to niewykluczone, że w przyszłości może stać się naturalnym następcą Lewandowskiego.

Oprócz tego coraz mocniej w Bundeslidze zaznacza swoją obecność Kacper Potulski, a ważnego gola dla Eyupsporu strzelił Mateusz Łęgowski.

TOP 5 tygodnia wg Piotra Koźmińskiego

1. Robert Lewandowski (Barcelona)

Na boisku nie był to top występ Roberta, ale tym razem nagradzamy symbolikę. Takich scen z udziałem polskiego piłkarza na Camp Nou możemy już nigdy nie zobaczyć, Barcelona w piękny sposób pożegnała swojego czołowego piłkarza ostatnich lat.

2. Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Jeszcze niedawno skazywany na porażkę w rywalizacji z innymi pomocnikami Interu, ale okazało się, że Polak ma zupełnie inne plany, a podwójna korona to piękne zwieńczenie bardzo udanego sezonu. Triumf w Pucharze Włoch to kolejne potwierdzenie dominacji Interu.

3. Kacper Potulski (Mainz)

Polak wystąpił w podstawowym składzie w ostatniej kolejce Bundesligi w starciu z Heidenheim i nie zawiódł. Przeprowadził dynamiczny rajd, po którym padła pierwsza bramka dla Mainz. Potem był gol na 2:0 i dziesiąta pozycja drużyny Potulskiego na koniec sezonu. Z dość dużym udziałem młodziutkiego Polaka.

4. Adrian Benedyczak (Kasimpasa)

Niesamowicie spisuje się Adrian Benedyczak na wypożyczeniu z Parmy do Kasimpasy. Polak w 14 meczach ligi tureckiej zdobył aż 10 goli, w tym ostatniego, zwycięskiego przeciw gigantowi, czyli Galatasaray. Trzy ostatnie występy to cztery gole 25-letniego napastnika.

5. Mateusz Łęgowski (Eyupspor)

Polak zdobył bramkę przeciw Fenerbahce w emocjonującym meczu, który zakończył się wynikiem 3:3. To o tyle ważne rozstrzygnięcie, że pozwoliło Eyupsporowi utrzymać się w tureckiej elicie.