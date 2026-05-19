Wiadomo, kto będzie sędzią meczów Polski z Ukrainą i Nigerią

Reprezentacja Polski na przełomie maja i kwietnia zagra dwa mecze towarzyskie. UEFA wyznaczyła obsadę sędziowską. Spotkanie z Ukrainą poprowadzi Filip Glova. Z kolei na starcie z Nigerią wyznaczony został Alexandru Barbu.

Filip Glova sędzią meczu Polska – Ukraina

Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata 2026. W finale baraży podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją. W efekcie na kolejne mecze o stawkę musimy poczekać do września, gdy wystartuje Liga Narodów. Wcześniej odbędzie się jednak zgrupowanie, na którym Biało-Czerwoni zagrają dwa mecze towarzyskie. Jedno we Wrocławiu, a drugie w Warszawie.

Na start 29 maja Polska zmierzy się z Ukrainą. Wiadomo, że na najbliższym zgrupowaniu pojawi się Robert Lewandowski. Ma to związek z niedawną śmiercią Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji. Decyzja odnośnie dalszej kariery z orzełkiem na piersi nie została jeszcze podjęta. Już wiadomo, kto poprowadzi najbliższy mecz polskich piłkarzy. UEFA podała rozpiskę na spotkania towarzyskie.

Do starcia we Wrocławiu wyznaczony został Filip Glova ze Słowacji. Przy liniach pomagać mu będą Daniel Polacek i Peter Bednar. Czwartym arbitrem będzie Lukas Dzivjak, a za VAR odpowiedzialni będą Matej Choren i Marian Ruc.

Alexandru Barbu sędzią meczu Polska – Nigeria

Kilka dni po meczu z Ukrainą reprezentacja Polski zagra na PGE Narodowym z Nigerią. Spotkanie odbędzie się w środę (3 czerwca). Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie zespół sędziowski z Rumunii. Jako głównego arbitra wybrano Alexadru Barbu, a jego asystentami będą Mihail Grigoriu i Marius Florin Badea. Sędzią technicznym będzie Rares George Vidican, a na VARze Catalin Popa i Marcel Birsan.