Ile goli ma Lewandowski w reprezentacji? Z Maltą jeszcze nie trafił

14:54, 17. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski. W meczu z Maltą może dogonić pewien wyczyn Leo Messiego.

Robert Lewandowski
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ile goli ma Lewandowski w reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski zdobył łącznie 87 goli w drużynie narodowej w 162 występach. To czyni go najlepszym strzelcem w historii reprezentacji. Co ciekawe, gol w meczu z Maltą pozwoli mu wyrównać Messiego w liczbie goli strzelonych różnym rywalom. Obaj mieliby wtedy na koncie trafienia przeciwko 39 różnym przeciwnikom.

Do tej pory Lewandowski nie miał okazji rywalizować przeciwko Malcie. Ostatni mecz z tym rywalem Biało-czerwoni rozegrali w marcu 2025 roku, ale wówczas napastnik Barcelony wszedł dopiero z ławki w 66. minucie.

Najlepsi strzelcy w historii reprezentacji Polski

  • Robert Lewandowski – 87 goli
  • Włodzimierz Lubański – 48
  • Grzegorz Lato – 45
  • Kazimierz Deyna – 43
  • Ernest Pohl – 39
  • Andrzej Szarmach – 32
  • Gerard Cieślik – 27
  • Zbigniew Boniek – 24
  • Jakub Błaszczykowski – 21
  • Ernest Wilimowski – 21

