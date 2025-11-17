Ile goli ma Lewandowski w reprezentacji Polski?
Robert Lewandowski zdobył łącznie 87 goli w drużynie narodowej w 162 występach. To czyni go najlepszym strzelcem w historii reprezentacji. Co ciekawe, gol w meczu z Maltą pozwoli mu wyrównać Messiego w liczbie goli strzelonych różnym rywalom. Obaj mieliby wtedy na koncie trafienia przeciwko 39 różnym przeciwnikom.
Do tej pory Lewandowski nie miał okazji rywalizować przeciwko Malcie. Ostatni mecz z tym rywalem Biało-czerwoni rozegrali w marcu 2025 roku, ale wówczas napastnik Barcelony wszedł dopiero z ławki w 66. minucie.
Najlepsi strzelcy w historii reprezentacji Polski
- Robert Lewandowski – 87 goli
- Włodzimierz Lubański – 48
- Grzegorz Lato – 45
- Kazimierz Deyna – 43
- Ernest Pohl – 39
- Andrzej Szarmach – 32
- Gerard Cieślik – 27
- Zbigniew Boniek – 24
- Jakub Błaszczykowski – 21
- Ernest Wilimowski – 21