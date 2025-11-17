Robert Lewandowski to najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski. W meczu z Maltą może dogonić pewien wyczyn Leo Messiego.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ile goli ma Lewandowski w reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski zdobył łącznie 87 goli w drużynie narodowej w 162 występach. To czyni go najlepszym strzelcem w historii reprezentacji. Co ciekawe, gol w meczu z Maltą pozwoli mu wyrównać Messiego w liczbie goli strzelonych różnym rywalom. Obaj mieliby wtedy na koncie trafienia przeciwko 39 różnym przeciwnikom.

Do tej pory Lewandowski nie miał okazji rywalizować przeciwko Malcie. Ostatni mecz z tym rywalem Biało-czerwoni rozegrali w marcu 2025 roku, ale wówczas napastnik Barcelony wszedł dopiero z ławki w 66. minucie.

Najlepsi strzelcy w historii reprezentacji Polski