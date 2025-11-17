Na kogo Polska może trafić w barażach? Oto potencjalni rywale

Reprezentacja Polski może znaleźć się w 1. koszyku baraży Mistrzostw Świata 2026. Wtedy w półfinale zagramy z teoretycznie słabszą drużyną. Oto potencjalni rywale Polski w barażach.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Z kim Polska zagra w barażach? Lista potencjalnych rywali

Reprezentacja Polski jest bardzo blisko awansu na Mistrzostwa Świata 2026. Tak naprawdę od wyjazdu na mundial Biało-Czerwonych dzielą tylko dwa spotkania. O tym, czy latem przyszłego roku będziemy oglądać kadrę Jana Urbana na najważniejszym turnieju czterolecia, dowiemy się w marcu. Wtedy odbędą się mecze barażowe, które wyłonią ostatnich uczestników Pucharu Świata.

Na ten moment Polska nie poznała jeszcze rywali w barażach Mistrzostw Świata. Nie wiadomo również, z jakiego koszyka będziemy losowani. W chwili obecnej jesteśmy pomiędzy 1. a 2. koszykiem i musimy liczyć na pozytywne rozstrzygnięcia w innych grupach.

Natomiast, jeśli utrzyma się stan z dnia 17.11.2025 roku przed poniedziałkowymi meczami, to Polska znajdzie się w 1. koszyku. W takim przypadku półfinał zagramy na własnym stadionie. Potencjalnym przeciwnikiem będzie ktoś z 4. koszyka, czyli Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna lub Irlandia Północna. Ostateczny układ koszyków poznamy dopiero we wtorek ok. godziny 23:00.

Potencjalni rywale reprezentacji Polski w barażach:

Rumunia

Szwecja

Macedonia Północna

Irlandia Północna

Rozstawienie w 1. koszyku będzie możliwe jeśli trzy drużyny nie przegrają we wtorek swojego meczu. Polska musi liczyć na dobre wyniki takich drużyn jak Niemcy, Dania i Austria. W przypadku każdego z tych trzech zespołów muszą oni co najmniej zremisować swój mecz. Poniżej przedstawiamy podział na koszyki baraży Mistrzostw Świata 2026 na dzień 17.11.2025 przed wieczornymi spotkaniami. Warto dodać, że w ewentualnym finale zagramy z drużyną, która znajdzie się w 2. lub 3. koszyku (jeśli Polska będzie w 1. koszyku).

