Baraże MŚ 2026: koszyki. Podział drużyn przed losowaniem

Prognozowany podział na koszyki baraży MŚ 2026
W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Maltą w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni stracili już szanse na bezpośredni awans do zbliżający się mundial. Swój udział podopieczni Jana Urbana będą mogli osiągnąć dopiero po barażach.
W barażach weźmie udział 16 drużyn: dwanaście zespołów z drugich miejsc w grupach oraz cztery najlepiej sklasyfikowane ekipy z Ligi Narodów, które nie wywalczyły awansu. Rozgrywki mają formę dwustopniowego turnieju pucharowego. Najpierw odbędą się półfinały, a następnie finały — wszystkie mecze zostaną rozegrane w formule jednego spotkania. O rozstawieniu zdecyduje ranking FIFA, który ustali podział na cztery koszyki. Drużyny z wyższych koszyków zagrają u siebie w półfinałach, natomiast gospodarze finałów zostaną wyłonieni w osobnym losowaniu.
Czytaj także:
- Co jeśli Polska przegra lub zremisuje z Maltą? Sytuacja w polskiej grupie
- Co decyduje o miejscu w tabeli eliminacji mistrzostw świata? Zasady awansu
- Na kogo Polska może trafić w barażach? Oto potencjalni rywale
- Kiedy losowanie baraży MŚ 2026? Wtedy Polska pozna rywali
- Kiedy baraże do mistrzostw świata? Kiedy Polska zagra baraże MŚ 2026?
Potencjalnych rywali w barażach reprezentacja Polski pozna dopiero we wtorek. Tego dnia rozegrane zostaną ostatnie mecze eliminacji do mistrzostw świata, które ostatecznie ukształtują ranking i układ miejsc w grupach. Dopiero po zakończeniu wszystkich spotkań FIFA opublikuje oficjalny podział na koszyki, od którego zależeć będzie ścieżka Biało-Czerwonych w marcowych barażach
Prognozowany podział na koszyki:
Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
Koszyk 2: Walia, Szkocja, Słowacja, Czechy
Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna