Robert Lewandowski oklaskiwany przez całe Camp Nou, to widok równie wzruszający, co smutny. Kapitan reprezentacji Polski rozegrał ostatni domowy mecz w barwach Barcelony, żegnając się tym samym z katalońskim klubem. Polakowi żegnając się z kibicami momentami brakowało słów. W tej chwili wypada napisać jedynie: Robert, dziękujemy! Tymczasem jak co poniedziałek sprawdzamy, jak w miniony weekend radzili sobie biało-czerwoni w ligach zagranicznych.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Last dance Lewandowskiego

Robert Lewandowski ogłosił ostatnio, że sezon 2025/2026 jest jego ostatnim w barwach Barcelony. Polak nie przedłuży kontraktu z katalońskim klubem, który wygasa z końcem czerwca. 37-latek swoją decyzję zakomunikował jeszcze przed ostatnim domowym meczem Barcelony, dzięki czemu miał okazję oficjalnie pożegnać się z kibicami Barcelony.

Lewandowski wyszedł w wyjściowym składzie i chociaż starał się uświetnić swój występ golem, sztuka ta ostatecznie nie udała mu się. Kilka minut przed końcem wygranego 3:1 meczu Polak opuścił boisko w podniosłej atmosferze i przy oklaskach fanów Barcelony. Po spotkaniu 37-latek przemówił do kibiców w towarzystwie żony i córek, odbierając gratulacje od prezydenta klubu i swoich kolegów.

Benedyczak dokonał cudu

W cotygodniowych podsumowaniach coraz częściej gościł ostatnio Adrian Benedyczak, który w połowie sezonu podjął się arcytrudnej misji utrzymania w elicie tureckiej Kasimpasy. Forma zespołu była daleka od optymalnej, przez co widmo spadku było bardzo realne. Tym bardziej warto docenić wyczyn polskiego snajpera.

Benedyczak w miniony weekend ponownie wziął sprawy w swoje ręce i po niespełna pół godzinie gry otworzył wynik spotkania z mistrzem kraju, Galatasaray. Trafienie Polaka dało Kasimpasie wygraną 1:0 i utrzymanie w tureckiej ekstraklasie. Wypożyczony z Parmy napastnik zakończył sezon z dziesięcioma zdobytymi bramkami, tuż za TOP10 najlepszych strzelców całych rozgrywek.

Świderski przypomniał o sobie kibicom

Tym razem w zestawieniu królują napastnicy, a to między innymi za sprawą Karola Świderskiego. 29-latek przypomniał o sobie nie tylko polskim, ale i greckim kibicom. W tym sezonie zdobył on dziewięć bramek, ale ostatnie miesiące były dla Świderskiego trudne.

Polak przestał pojawiać się w wyjściowym składzie, zbliżając się prawdopodobnie do pożegnania z Panathinaikosem. Tym bardziej cieszyć może, że Świderski wyszedł od pierwszej minuty na mecz z PAOK-iem, w którym udało mu się zapisać na swoim koncie pierwszą asystę od marcowego meczu z Betisem.

Ciekawostka weekendu

Po ostatniej kolejce Bundesligi z grą w elicie pożegnało się St. Pauli z Arkadiuszem Pyrką i Adamem Dźwigałą w składzie. To samo może spotkać po barażach Wolfsburg Kamila Grabary, który i tak szykuje się do zmiany klubu. W niemieckiej elicie ma szansę natomiast zagrać pomocnik Łukasz Poręba.

26-letni wychowanek Zagłębia Lubin przez cały sezon był ważną postacią Elversberga, dla którego zdobył jedną bramkę oraz zaliczył trzy asysty. Poręba przyczynił się zatem do wywalczenia przez swój zespół awansu do Bundesligi. Jego zespół wygrał 3:0 z Munster i zajął drugie miejsce w tabeli 2. Bundesligi.

Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:

Bramkarze: (7)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – cały mecz vs Atalanta (1:0)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs St. Pauli (3:1)

Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – cały mecz vs Imisli (3:0)

Marcin Bułka (NEOM FC) – cały mecz vs Al Hilal (0:2)

Radosław Majecki (Brest) – poza kadrą vs Angers (1:1)

Cezary Miszta (Rio Ave) – na ławce vs Casa Pisa (1:1)

Jakub Stolarczyk (Leicester City) – koniec sezonu

Obrońcy: (14)

Jan Bednarek (FC Porto) – cały mecz vs Santa Clara (1:0)

Jakub Kiwior (FC Porto) – cały mecz vs Santa Clara (1:0)

Matty Cash (Aston Villa FC) – cały mecz i żółta kartka vs Liverpool (4:2)

Jan Ziółkowski (AS Roma) – od 83. minuty vs Lazio (2:0)

Tomasz Kędziora (PAOK FC) – cały mecz vs Panathinaikos (2:2)

Bartosz Bereszyński (Palermo) – poza kadrą vs Catanzaro (0:3)

Kacper Potulski (FSV Mainz) – cały mecz vs Heidenheim (2:0)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Wolfsburg (1:3)

Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – 77 minut vs Wolfsburg (1:3)

Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – poza kadrą vs Lecce (2:3)

Michał Karbownik (Hertha) – poza kadrą vs Arminia (1:6)

Tymoteusz Puchacz (Sabah) – poza kadrą vs Neftici (1:2)

Maik Nawrocki (Hannover 96) – 76 minut vs 1. FC Nürnberg (3:3)

Patryk Peda (Palermo) – cały mecz vs Catanzaro (0:3)

Pomocnicy: (18)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – od 63. minuty vs Hellas (1:1)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – 92 minuty vs Bayern (1:5)

Nicola Zalewski (Atalanta) – 63 minuty vs Bologna (0:1)

Sebastian Szymański (Stade Rennais) – 45 minut vs Marsylia (1:3(

Michał Skóraś (KAA Gent) – cały mecz vs St. Truiden (1:1)

Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – poza kadrą vs Marsylia (1:3)

Jakub Moder (Feyenoord) – poza kadrą vs Zwolle (2:0)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – na ławce vs Cremonese (0:1)

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – od 56. minuty vs Santa Clara (1:0)

Bartosz Slisz (Brondby) – cały mecz vs Midtjylland (3:2)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – cały mecz vs Basaksehir (1:2)

Filip Rózga (Sturm Graz) – na ławce vs Rapid (2:0)

Adrian Przyborek (Lazio) – cały mecz na ławce vs Roma (0:2)

Łukasz Łakomy (OH Leuven) – poza kadrą vs Antwerp (3:0)

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – na ławce vs Monaco (5:4)

Łukasz Poręba (SV Elversberg) – cały mecz vs Munster (3:0)

Jakub Kałuziński (Basaksehir) – poza kadrą vs Gaziantep (2:1)

Jan Faberski (PEC Zwolle) – poza kadrą vs Feyenoord (0:2)

Napastnicy: (11)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 85 minut vs Betis (3:1)

Karol Świderski (Panathinaikos AO) – cały mecz i asysta vs PAOK (2:2)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – koniec sezonu

Adam Buksa (Udinese Calcio) – cały mecz vs Cremonese (0:1)

Arkadiusz Milik (Juventus FC) – poza kadrą vs Fiorentina (0:2(

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – cały mecz vs Kaiserslautern (0:1)

Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – 91 minut i gol vs Galatasaray (1:0)

Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – 83 minuty vs Vancouver (1:0)

Dawid Kownacki (Hertha) – poza kadrą vs Arminia (1:6)

Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 86. minuty vs Sparta (3:2)

Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – od 86. minuty vs Westerlo (0:1)

