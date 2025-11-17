Kiedy losowanie baraży MŚ 2026? Wtedy Polska pozna rywali

Reprezentacja Polski zapewniła sobie udział w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada 2025 roku o godzinie 13:00. Tego dnia Biało-Czerwoni poznają rywala.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Losowanie baraży MŚ 2026. Polska czeka na rywala w półfinale

Reprezentacja Polski zagra w marcu dodatkowe mecze w ramach walki o wyjazd na mundial. Biało-Czerwoni zagwarantowali sobie 2. miejsce w grupie, więc o awans na Mistrzostwa Świata 2026 zagrają w barażach. Na ten moment nie wiadomo, z kim zmierzą się podopieczni Jana Urbana. Natomiast wiemy mniej więcej, kto może być potencjalnym rywalem naszej reprezentacji.

Na podstawie rankingu FIFA utworzone zostaną cztery koszyki, których ostateczny kształt poznamy we wtorek późnym wieczorem. Natomiast samo losowanie baraży Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w czwartek 20 listopada 2025 roku o godzinie 13:00 w Zurychu.

Zasady losowania par oraz ścieżek barażowych są bardzo proste. W półfinale zmierzą się ze sobą drużyny z 1. koszyka kontra drużyny z 4. koszyka i zespoły z 2. koszyka przeciwko zespołom z 3. koszyka. Jeśli Polska będzie rozstawiona w 1. koszyku i wygra mecz półfinałowy, to w finale zmierzy się z drużyną, która zostanie przydzielona do 2. lub 3. koszyka.

Warto odnotować, że drużyny, które znajdą się w 1. i 2. koszyku będą gospodarzami swoich spotkań barażowych w półfinale. Z dużym prawdopodobieństwem można więc liczyć na to, że w marcu reprezentacja Polski o awans na mundial powalczy na PGE Narodowym.