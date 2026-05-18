Urban pogodził się z reprezentantem Polski. „To już historia”

13:49, 18. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Radio Gorzów

Sebastian Walukiewicz miał być pomijany przez Jana Urbana, ponieważ w przeszłości nie odebrał od niego telefonu. Piłkarz w rozmowie z Radiem Gorzów zdradził, że wyjaśnił sprawę z selekcjonerem.

Jan Urban
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Walukiewicz potwierdził, że rozmawiał z Urbanem

Jakiś czas temu w kontekście reprezentacji Polski było głośno ze względu na brak powołania Sebastiana Walukiewicza. O ile sam fakt, że nie znalazł się w kadrze, nie był powodem do ogromnych dyskusji, tak otoczka całej sprawy była szeroko komentowana. Doszło nawet do tego, że agent piłkarza zarzucił kłamstwo sztabowi szkoleniowemu. Poszło o kontakt telefoniczny, a właściwie jego brak.

Jan Urban twierdził, że sztab próbował skontaktować się z piłkarzem, ale ten nie odebrał. Z kolei agent Walukiewicza napisał w mediach społecznościowych, że wspomnianego kontaktu nigdy nie było. Do całego zamieszania odniósł się obrońca Sassuolo. Wygląda na to, że rzekomy konflikt to już historia. 26-latek rozmawiał z selekcjonerem i wszystko sobie wyjaśnili.

To już historia. Myślę, że z trenerem Urbanem wszystko sobie wyjaśniliśmy. Na następne zgrupowanie na pewno nie pojadę ze względu na kontuzję, ale zobaczymy w przyszłości – mówił Sebastian Walukiewicz w rozmowie z Radiem Gorzów.

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Biało-Czerwoni zagrają z Ukrainą we Wrocławiu oraz Nigerią w Warszawie. Walukiewicz nie dostanie powołania, co sam potwierdził. Wynika to z faktu, że jest kontuzjowany. W tym sezonie w barwach Sassuolo rozegrał 36 meczów. Po zakończeniu rozgrywek ma na stałe przenieść się z Torino do zespołu Neroverdi.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości