Urban pogodził się z reprezentantem Polski. „To już historia”

Sebastian Walukiewicz miał być pomijany przez Jana Urbana, ponieważ w przeszłości nie odebrał od niego telefonu. Piłkarz w rozmowie z Radiem Gorzów zdradził, że wyjaśnił sprawę z selekcjonerem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Walukiewicz potwierdził, że rozmawiał z Urbanem

Jakiś czas temu w kontekście reprezentacji Polski było głośno ze względu na brak powołania Sebastiana Walukiewicza. O ile sam fakt, że nie znalazł się w kadrze, nie był powodem do ogromnych dyskusji, tak otoczka całej sprawy była szeroko komentowana. Doszło nawet do tego, że agent piłkarza zarzucił kłamstwo sztabowi szkoleniowemu. Poszło o kontakt telefoniczny, a właściwie jego brak.

Jan Urban twierdził, że sztab próbował skontaktować się z piłkarzem, ale ten nie odebrał. Z kolei agent Walukiewicza napisał w mediach społecznościowych, że wspomnianego kontaktu nigdy nie było. Do całego zamieszania odniósł się obrońca Sassuolo. Wygląda na to, że rzekomy konflikt to już historia. 26-latek rozmawiał z selekcjonerem i wszystko sobie wyjaśnili.

– To już historia. Myślę, że z trenerem Urbanem wszystko sobie wyjaśniliśmy. Na następne zgrupowanie na pewno nie pojadę ze względu na kontuzję, ale zobaczymy w przyszłości – mówił Sebastian Walukiewicz w rozmowie z Radiem Gorzów.

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Biało-Czerwoni zagrają z Ukrainą we Wrocławiu oraz Nigerią w Warszawie. Walukiewicz nie dostanie powołania, co sam potwierdził. Wynika to z faktu, że jest kontuzjowany. W tym sezonie w barwach Sassuolo rozegrał 36 meczów. Po zakończeniu rozgrywek ma na stałe przenieść się z Torino do zespołu Neroverdi.