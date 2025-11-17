Co jeśli Polska przegra lub zremisuje z Maltą? Sytuacja w polskiej grupie

Już dziś wieczorem reprezentacja Polski zmierzy się z Maltą w ostatnim eliminacyjnym meczu do MŚ 2026. Tak prezentuje się sytuacja w polskiej grupie.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Polska pewna awansu do baraży? Tak wygląda sytuacja w grupie

W poniedziałek wieczorem reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Maltą w ostatnim eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Świata 2026. Obecnie podopieczni Jana Urbana znajdują się na drugim miejscu w grupie G. Do pierwszej Holandii tracą trzy punkty, natomiast bezpośredni awans z pierwszego miejsca jest praktycznie nieosiągalny ze względu na dużo lepszy bilans bramkowy zespołu Ronalda Koemana.

Polacy musieliby odrobić trzynasto-bramkową stratę, czyli pokonać Maltę bardzo wysokim wynikiem, a Holendrzy przegrać z Litwą. Taki scenariusz jest jednak niezwykle mało prawdopodobny.

Z kolei w przypadku remisu lub porażki w dzisiejszym starciu reprezentacja Polski dalej utrzyma swoje drugie miejsce. To gwarantuje grę w marcowych barażach. Finlandia, która znajduje się na trzecim miejscu z dorobkiem 10 punktów, traci 4 oczka do Biało-Czerwonych i ma już za sobą rozegrane wszystkie eliminacyjne spotkania.

Na czwartym miejscu znajduje się Malta, która uzbierała na swoim koncie zaledwie 5 punktów. Nie ma więc możliwości, żeby Polska spadła na trzecie miejsce i matematycznie ma zapewnione co najmniej drugie miejsce w grupie.

