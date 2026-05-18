Lewandowski zdecydował?! Wtedy chce zakończyć karierę w kadrze

Robert Lewandowski odejdzie po sezonie z Barcelony i dołączy do nowego klubu. Wciąż nie przekazał swojej decyzji ws. dalszej gry dla reprezentacji Polski. Mateusz Ligęza z Radia ZET ujawnił natomiast, że napastnik nie chce jeszcze żegnać się z kadrą.

Lewandowski w kadrze na kolejne lata? To jego cel

Robert Lewandowski powoli decyduje w sprawie swojej przyszłości. Ogłosił już odejście z Barcelony, a w niedzielę miał okazję pożegnać się z kibicami na Camp Nou. Czeka go jeszcze jedno spotkanie, po którym wyniesie się z klubu. Na ten moment nie wiadomo, jaki obierze kierunek, ale najprawdopodobniej przyjmie ofertę z Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych.

Napastnik w dalszym ciągu nie przekazał również decyzji w temacie reprezentacyjnej kariery. Wydawało się, że zakończy ją po przegranych barażach ze Szwecją, ale od tego czasu kibice otrzymali nieoficjalne sygnały, że to jeszcze nie koniec. Na pewno ma zjawić się na czerwcowym zgrupowaniu, także z uwagi na uczczenie pamięci o zmarłym Jacku Magierze. Co dalej?

Lewandowski schodzi z głównych stron gazet w kontekście piłki klubowej, ale z gry dla reprezentacji Polski rezygnować nie zamierza. Przełomowe wieści w jego temacie przekazał Mateusz Ligęza z Radia ZET. 37-latek ma wziąć udział w najbliższych eliminacjach do Mistrzostw Europy. Jeśli Biało-Czerwoni awansują na turniej, wówczas Lewandowski na nim wystąpi i dopiero po jego zakończeniu odwiesi reprezentacyjne buty na kołku. Ten plan jest natomiast bezpośrednio powiązany z kwestiami zdrowotnymi – kapitan kadry musi być na siłach, aby kontynuować grę minimum do połowy 2028 roku.