Co decyduje o miejscu w tabeli eliminacji mistrzostw świata? Zasady awansu

Reprezentacja Polski zmierzy się z Maltą w poniedziałek wieczorem. Oto zasady dotyczące kolejności w tabeli eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

Co decyduje o kolejności przy takiej samej liczbie punktów w grupie?

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Maltą w ostatnim eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Świata 2026. Większości kibiców interesuje sytuacja w grupie G, w której Polacy zajmują drugie miejsce ze stratą trzech punktów do Holandii. Część z nich zapewne zadaje sobie pytanie co się stanie jeśli Biało-Czerwoni pokonają dzisiejszych rywali, a Holandia przegra swój mecz z Litwą.

W takim przypadku oczywiście obie reprezentacje będą miały po tyle samo punktów. Jednak w takiej sytuacji o kolejności w tabeli decyduje najpierw bilans bramkowy, a ten jest zdecydowanie korzystniejszy po stronie zespołu Ronalda Koemana.

Czytaj także:

Bezpośredni awans z pierwszego miejsca jest praktycznie niemożliwy. Polacy musieliby odrobić trzynasto-bramkową stratę, czyli pokonać Maltę bardzo wysokim wynikiem, a Holendrzy oczywiście przegrać z Litwą. Taki scenariusz jest jednak niezwykle mało prawdopodobny.

Gdyby jednak założyć, że również bilans bramkowy będzie identyczny, to wtedy liczy się liczba strzelonych goli. Jeśli i one będą wynosiły tyle samo, to pod uwagę bierze się wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi zespołami. Następnie klasyfikację fair play, a w ostateczności nawet losowanie. Natomiast takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Zobacz także: Ile goli ma Lewandowski w reprezentacji? Z Maltą jeszcze nie trafił