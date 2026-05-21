Borek nie ma wątpliwości. „Chciałbym go zobaczyć w kadrze”

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Żukowski z powołaniem do kadry!?

Reprezentacja Polski pod koniec maja rozpocznie swoje zgrupowanie. Biało-Czerwoni mieli przygotowywać się na nim do wyjazdu na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku, ale finalnie przez brak kwalifikacji czekają na nas tylko nieco pozbawione emocji mecze towarzyskie. Zmierzymy się w nich z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu oraz z Nigerią na PGE Narodowym.

Jest więc to czas na sprawdzenie nowych twarzy w kadrze i zapoznanie się z tymi, którzy w ostatnich tygodniach i miesiącach prezentowali dobrą formę. Nazwisk jest wiele, ale jednym z najczęściej powtarzanych w tym kontekście jest Mateusz Żukowski. Ostatni czas to rewelacyjna forma napastnika w 2. Bundeslidze. O konieczności jego powołania mówi Mateusz Borek.

– Chciałbym go zobaczyć w kadrze, bo ma ten chłopak motorykę, dynamikę i podniósł się po kontuzji. Pokazał coś spektakularnego na pozycji na której się go kompletnie nie spodziewałem. Dalej twierdzę, że to jest bardziej prawoskrzydłowy niż dziewiątka – powiedział Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”.

Mateusz Żukowski w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował trzy asysty. Gracz 1. FC Magdeburg regularnie jest wymieniany w czołówce najlepszych graczy tej kampanii w 2. Bundeslidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na trzy miliony euro. Wcześniej występował on m.in. w Śląsku Wrocław i Lechu Poznań.

