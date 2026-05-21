Real Madryt poluje na zawodnika z Premier League. Możliwy powrót do Hiszpanii

18:55, 21. maja 2026
Źródło:  as.com

Real Madryt szuka prawego obrońcę. Dziennik "AS" informuje, że w Królewscy wciąż monitorują Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur.

Real Madryt zaczyna planować przyszłość bez Daniego Carvajala. Doświadczony obrońca opuszcza Santiago Bernabeu. W barwach giganta rozegrał w sumie 450 meczów i sześciokrotnie zdobył Ligę Mistrzów. Odejście Hiszpana wymusza na władzach Królewskich znalezienie nowych rozwiązań na prawą stronę defensywny.

Według dziennika „AS”, jednym z najbardziej cenionych zawodników w hiszpańskim klubie pozostaje Pedro Porro, który obecnie występuje w Tottenhamie Hotspur. 26-latek jest wysoko oceniany za swoje ofensywne wejścia, intensywność oraz doświadczenie w Premier League.

Tottenham zapłacił za Porro 40 milionów euro. Anglicy oczekują obecnie jeszcze wyższej kwoty za swojego obrońcę. W Madrycie panuje przekonanie, że tak wysoki wydatek nie byłby uzasadniony, szczególnie biorąc pod uwagę, że głównym prawym obrońcą ma być Trent Alexander-Arnold. Na obecnym etapie wszystko wskazuje jednak na to, że Real będzie starał się uniknąć dużych wydatków na boku defensywy.

Porro w hiszpańskiej lidze grał dla Realu Valladolid czy Girony. W bieżącym sezonie Hiszpan uzbierał łącznie 46 spotkań, strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. Co ciekawe, prawy obrońca znajduje się także na radarze Barcelony. Kontrakt 16-krotnego reprezentanta kraju w zespole Spurs obowiązuje do czerwca 2028 roku.

