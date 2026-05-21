Arka zwolni trenera po spadku z PKO Ekstraklasy?! Jest jasny sygnał

Arka Gdynia rozgląda się już za nowym trenerem, który mógłby objąć zespół od początku nowego sezonu. To oznacza, że Dariusz Banasik może zostać zwolniony. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Kamieniecki z "TVP Sport".

Arka Gdynia w tym sezonie zawiodła swoich fanów. Ekipa z Trójmiasta jako beniaminek rzecz jasna z góry skazywana była na spadek z PKO Ekstraklasy, ale wielu spodziewało się, że walka o ligowy byt będzie bardziej zacięta. Tymczasem szczególnie w ostatnich tygodniach zespół prezentował się słabo, co przełożyło się chociażby na porażkę w decydującym starciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza przed własną publicznością.

Dlatego też nie może dziwić, że władze klubu zastanawiają się co dalej z trenerem Dariuszem Banasikiem. Szkoleniowiec co prawda przejął zespół pod koniec rozgrywek po Dawidzie Szwardze, ale z pewnością piętno na spadku także odcisnął spore. Według informacji przekazanych przez Piotra Kamienieckiego z „TVP Sport”, Arka Gdynia rozgląda się już za nowym trenerem, który mógłby objąć zespół od początku nowego sezonu. To oznacza, że obecny szkoleniowiec może zostać zwolniony po ostatnim meczu w elicie.

Dariusz Banasik w tym sezonie rozegrał jako pierwszy trener Arki Gdynia w sumie siedem spotkań. Tylko jedno z nich wygrał, trzy zremisował oraz tyle samo przegrał. To daje średnią punktową na poziomie 0,86 pkt./mecz. Wcześniej 52-letni trener prowadził GKS Tychy. Największe sukcesy święcił rzecz jasna w Radomiaku Radom.

