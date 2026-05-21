Arka zwolni trenera po spadku z PKO Ekstraklasy?! Jest jasny sygnał

18:22, 21. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Arka Gdynia rozgląda się już za nowym trenerem, który mógłby objąć zespół od początku nowego sezonu. To oznacza, że Dariusz Banasik może zostać zwolniony. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Kamieniecki z "TVP Sport".

Arka Gdynia w tym sezonie zawiodła swoich fanów. Ekipa z Trójmiasta jako beniaminek rzecz jasna z góry skazywana była na spadek z PKO Ekstraklasy, ale wielu spodziewało się, że walka o ligowy byt będzie bardziej zacięta. Tymczasem szczególnie w ostatnich tygodniach zespół prezentował się słabo, co przełożyło się chociażby na porażkę w decydującym starciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza przed własną publicznością.

Dlatego też nie może dziwić, że władze klubu zastanawiają się co dalej z trenerem Dariuszem Banasikiem. Szkoleniowiec co prawda przejął zespół pod koniec rozgrywek po Dawidzie Szwardze, ale z pewnością piętno na spadku także odcisnął spore. Według informacji przekazanych przez Piotra Kamienieckiego z „TVP Sport”, Arka Gdynia rozgląda się już za nowym trenerem, który mógłby objąć zespół od początku nowego sezonu. To oznacza, że obecny szkoleniowiec może zostać zwolniony po ostatnim meczu w elicie.

Dariusz Banasik w tym sezonie rozegrał jako pierwszy trener Arki Gdynia w sumie siedem spotkań. Tylko jedno z nich wygrał, trzy zremisował oraz tyle samo przegrał. To daje średnią punktową na poziomie 0,86 pkt./mecz. Wcześniej 52-letni trener prowadził GKS Tychy. Największe sukcesy święcił rzecz jasna w Radomiaku Radom.

