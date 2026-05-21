Urban zadeklarował. Nie ma tematu powołania tego piłkarza

13:40, 21. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  TVP Sport

Jan Urban już we wtorek ogłosi listę powołanych na spotkania z Ukrainą i Nigerią. Kto na pewno nie pojawi się na liście? W rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport selekcjoner zadeklarował brak zaproszenia konkretnego piłkarza.

Jan Urban
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban zapewnia. Nie powoła tego gracza

Polska nie poradziła sobie ze Szwecją w finale baraży i nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Przed Biało-Czerwonymi dwa towarzyskie pojedynki – w niedzielę 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Już we wtorek 26 maja poznamy listę zawodników, których Jan Urban zaprosi na to zgrupowanie.

W rozmowie z z Robertem Błońskim z TVP Sport trener naszej reprezentacji przyznał, że nie wyklucza powołania Mateusza Żukowskiego i Karola Czubaka, którzy w tym sezonie prezentowali się wręcz imponująco. Jednocześnie selekcjoner zapewnił, że w tym gronie zabraknie Juliana Zakrzewskiego-Halla.

– Jego przyjazd na czerwcowe mecze nie wchodzi w rachubę, ponieważ on sam nie zdecydował, który kraj zamierza reprezentować. Za to PZPN zrobił wszystko, by go przekonać i pokazać, że jesteśmy nim zainteresowani. Ale nic na siłę – stwierdził Urban.

Sam piłkarz jest otwarty na grę w polskich barwach. Z kolei Robert Warzycha w rozmowie z Goal.pl zasugerował, co powinna zrobić polska federacja.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości