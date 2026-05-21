Urban zadeklarował. Nie ma tematu powołania tego piłkarza

Jan Urban już we wtorek ogłosi listę powołanych na spotkania z Ukrainą i Nigerią. Kto na pewno nie pojawi się na liście? W rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport selekcjoner zadeklarował brak zaproszenia konkretnego piłkarza.

Polska nie poradziła sobie ze Szwecją w finale baraży i nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Przed Biało-Czerwonymi dwa towarzyskie pojedynki – w niedzielę 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Już we wtorek 26 maja poznamy listę zawodników, których Jan Urban zaprosi na to zgrupowanie.

W rozmowie z z Robertem Błońskim z TVP Sport trener naszej reprezentacji przyznał, że nie wyklucza powołania Mateusza Żukowskiego i Karola Czubaka, którzy w tym sezonie prezentowali się wręcz imponująco. Jednocześnie selekcjoner zapewnił, że w tym gronie zabraknie Juliana Zakrzewskiego-Halla.

– Jego przyjazd na czerwcowe mecze nie wchodzi w rachubę, ponieważ on sam nie zdecydował, który kraj zamierza reprezentować. Za to PZPN zrobił wszystko, by go przekonać i pokazać, że jesteśmy nim zainteresowani. Ale nic na siłę – stwierdził Urban.

Sam piłkarz jest otwarty na grę w polskich barwach. Z kolei Robert Warzycha w rozmowie z Goal.pl zasugerował, co powinna zrobić polska federacja.