Nieoczekiwany finał negocjacji. Wisła Kraków zmienia kurs

17:59, 21. maja 2026
Luka Pawlik
Wisła Kraków nie sfinalizuje dołączenia Wojciecha Kwietnia. Różnice w kwestii płatności oraz wpływu na funkcjonowanie zespołu okazały się zbyt duże, sugeruje profil FootballScout.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Gorące rozmowy i nagły chłód. W tle Wisły Kraków duże rozbieżności

Wisła Kraków nie porozumie się z Wojciechem Kwietniem w sprawie wejścia do klubu. Rozbieżności dotyczące modelu płatności oraz zakresu wpływu na decyzje sportowe okazały się kluczowe.

Według informacji przekazanych przez profil FootballScout na platformie X, główną przyczyna barku porozumienia były warunki finansowe oraz oczekiwania dotyczące wpływu inwestora na strategię 13-krotnych mistrzów Polski.

Klub koncentruje się na realizacji dotychczasowej wizji rozwoju i nie zamierza rezygnować z obranej strategii sportowo-organizacyjnej. Mimo niepowodzenia rozmów z aktualnym sponsorem Wieczystej Kraków, władze Wisły pozostają otwarte na kolejne propozycje kapitałowe.

Według analiz rynku klub może liczyć na zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy wcześniej składali wstępne oferty współpracy. Kluczowe pozostaje utrzymanie stabilności finansowej oraz dalsze rozmowy z potencjalnymi partnerami, które mają zapewnić klubowi długofalowy rozwój.

W tle pozostają rozmowy z potencjalnymi inwestorami, w tym również podmiotami zagranicznymi, które mogą wnieść nowe możliwości finansowe i organizacyjne dla Wisły. Decyzja o niefinalizowaniu rozmów z Wojciechem Kwietniem nie zamyka jednak możliwości dalszego rozwoju klubu, który wciąż aktywnie poszukuje kapitału i partnerów strategicznych.

Całość sytuacji pokazuje, że klub z Krakowa konsekwentnie realizuje własną strategię i nie ulega presji, stawiając na stabilny i przemyślany rozwój organizacyjny. Klub liczy na dalsze rozmowy z inwestorami i pozostaje otwarty na nowe oferty.

