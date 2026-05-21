Chelsea chce skrzydłowego z Bundesligi. W grze nawet 50 mln euro

18:05, 21. maja 2026
Źródło:  TEAMtalk

Chelsea umieściła na liście życzeń Saida El Malę z FC Koln. Serwis "TEAMtalk" twierdzi, że niemiecki skrzydłowy jest także mocno łączony z Brentfordem.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Said El Mala rozchwytywany przez kluby z Premier League

Chelsea w tym sezonie rozczarowała w Premier League i do ostatniej kolejki walczy o miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach. Niezależnie od końcowego wyniku, w klubie już teraz trwa intensywne planowanie przebudowy zespołu. Od nowego sezonu stery w klubie przejmie Xabi Alonso, który podpisał kontrakt obowiązujący do 2030 roku. Hiszpański szkoleniowiec przygotowuje się do nowej roli.

Jednym z nazwisk, które znalazło się na liście życzeń The Blues, jest Said El Mala z FC Koln. Według „TEAMtalk”, londyńczycy są zainteresowani sprowadzeniem 19-letniego skrzydłowego, jednak muszą liczyć się z silną konkurencją ze strony Brentfordu.

El Mala ma za sobą bardzo udany sezon, w którym zdobył 13 bramek i zanotował pięć asyst w 36 spotkaniach. Brentford od dłuższego czasu pozostaje w kontakcie z piłkarzem oraz jego przedstawicielami. Ostatnie doniesienia wskazują, iż jest gotowy złożyć ofertę.

Chelsea z kolei dopiero wchodzi do rywalizacji o utalentowanego zawodnika. The Blues szukają piłkarza, który wniesie więcej jakości, kreatywności i nieprzewidywalności w ofensywie. Niemiec uchodzi za zawodnika o dużym potencjale – dynamicznego i dobrze wyszkolonego technicznie El Mala nominalnie występuje na lewym skrzydle, ale może grać również po prawej stronie. W Kolonii oczekują za skrzydłowego około 50 milionów euro.

