Vfl Wolfsburg – SC Paderborn: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.05.2026)

18:10, 21. maja 2026
Paweł Wątorski
Vfl Wolfsburg - SC Paderborn to pierwszy mecz barażowy o 1. Bundesligi. Mecz na Volkswagen Arenie zostanie rozegrany w czwartek (21 maja) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja.

Kamil Grabara
Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg – Paderborn: gdzie oglądać?

VfL Wolfsburg podejmie SC Paderborn w czwartkowy wieczór na Volkswagen Arenie w pierwszym meczu barażowym o pozostanie w 1. Bundeslidze. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20:30. Dla Wilków sezon okazał się ogromnym rozczarowaniem. Drużyna z Kamilem Grabarą zakończyła rozgrywki na 16. miejscu w tabeli.

Tymczasem ekipa z Paderborn do samego końca liczyła się w walce o bezpośredni awans do niemieckiej elity. Jednak musiała uznać wyższość Schalke 04 Gelsenkirchen oraz SV Elversberg. Piłkarze Ralfa Kettemanna nie zamierzają rezygnować z marzeń o najwyższej klasie rozgrywkowej i liczą na powrót po sześciu latach.

Wolfsburg – Paderborn: transmisja w TV

Mecz Vfl Wolfsburg – SC Paderborn będzie dostępny na żywo w telewizji. Starcie barażowe o 1. Bundesligę będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Rywalizację skomentują Sebastian Chabiniak oraz Tomasz Zieliński.

Wolfsburg – Paderborn: stream online

Spotkanie pomiędzy Wolfsburgiem z Paderbornem będzie także transmitowane na portalu elevensports.pl. Mecz będzie można również śledzić w usłudze STS TV.

Wolfsburg – Paderborn: kursy bukmacherskie

VfL Wolfsburg
Paderborn
1.75
4.00
4.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2026 19:07
