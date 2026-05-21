Nsame zdecydował ws. oferty nowego kontraktu od Legii

Jean-Pierre Nsame otrzymał od Legii Warszawa ofertę nowego kontraktu. Napastnik jednak ją odrzucił z racji znaczącej obniżki pensji, o czym poinformował Kuba Majewski na kanale "Meczyki.pl".

Jean-Pierre Nsame

Nsame odrzucił propozycję nowego kontraktu

Legia Warszawa po zakończeniu tego sezonu najpewniej przejdzie spore zmiany. Wiadomo bowiem, że po tak słabych rozgrywkach jak kończąca się kampania, klub musi zareagować. Przede wszystkim fani liczą na solidne wzmocnienia, jednym z nich ma być pozyskanie Ivana Brkicia z Motoru Lublin, a kolejnym Łukasza Zjawińskiego, a więc czołowego strzelca z Betclic 1. ligi, który występuje w Polonii Warszawa.

To właśnie Zjawiński jawi się jako opcja zastępcza dla Jeana-Pierrea Nsame. Wiele wskazuje bowiem, że doświadczony napastnik pożegna się z Wojskowymi po zakończeniu sezonu. Jakiś czas temu otrzymał co prawda ofertę przedłużenia kontraktu, ale jak przekazał Kuba Majewski na antenie „Meczyków”, odrzucił ją przez obniżkę zarobków, którą zaproponował klub.

– Wydaje mi się, że Nsame odejdzie z Legii. To jest zawodnik, który ma pewną jakość, ale z tego co słyszałem, to otrzymał propozycję nowego kontraktu, która jemu i jego otoczeniu wydawała się relatywnie niska i nie przystał na tę propozycję. Rozmowy jeszcze się toczą – przekazał Kuba Majewski na kanale „Meczyki.pl”.

Jean-Pierre Nsame w tym sezonie rozegrał w sumie 18 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował jedną asystę. Większość sezonu stracił jednak przez kontuzję. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-latka na 450 tysięcy euro. Łącznie przy Łazienkowskiej w dwóch sezonach zaliczył 10 trafień w 27 meczach.

