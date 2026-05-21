Atletico Madryt szykuje ofensywę. Negocjacje wchodzą w decydującą fazę

Atletico Madryt chce sprowadzić Bernardo Silvę i oferuje mu kontrakt 2+1 po odejściu z Manchesteru City. Portugalczyk jest zainteresowany, przekonuje dziennik "Marca".

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Gwiazda Manchesteru City na celowniku. Hiszpanie już działają

Atletico Madryt intensyfikuje działania w sprawie pozyskania Bernardo Silva z Manchesteru City po zakończeniu sezonu. Jak informuje „Marca”, portugalski pomocnik znalazł się wysoko na liście życzeń hiszpańskiego klubu, który widzi w nim kluczowe wzmocnienie środka pola.

Przedstawiciel ligi hiszpańskiej prowadzi już rozmowy z otoczeniem zawodnika i przygotowuje ofertę kontraktu w formule 2+1, czyli dwuletniej umowy z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Klub z Madrytu chce w ten sposób zwiększyć kreatywność w drugiej linii i zapewnić większą jakość w rozegraniu.

Jak podaje źródło, negocjacje wciąż trwają, a sam Bernardo Silva ma być pozytywnie nastawiony do projektu Atletico. Kluczowe pozostają warunki finansowe oraz szczegóły umowy, które zdecydują o powodzeniu całej operacji.

Portugalczyk ma za sobą kolejny solidny sezon w barwach Obywateli. Łącznie w 52 spotkaniach zdobył trzy bramki i zaliczył pięć asyst, pozostając jednym z najbardziej wszechstronnych pomocników w Premier League.

Rynkowa wartość piłkarza wynosi mniej więcej 27 milionów euro. W stołecznej ekipie liczą, że doświadczenie zawodnika w Lidze Mistrzów oraz jego wszechstronność przełożą się na szybkie wzmocnienie zespołu. To byłby bez wątpienia jeden z ważniejszych ruchów do drużyny prowadzonej przez Diego Simeone.