Jagiellonia znalazła następcę Pululu?! To dobrze znane nazwisko

17:53, 21. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  FootballScout

Jagiellonia latem straci Afimico Pululu, ale jego następcą może zostać Filip Szymczak. Napastnikiem interesuje się jednak także GKS Katowice, o czym donosi "FootballScout".

Filip Szymczak na celowniku Jagiellonii oraz GKS-u Katowice

Jagiellonia Białystok wraz z końcem sezonu pożegna się z Afimico Pululu. Napastnik odejdzie z klubu, co zostało już oficjalne ogłoszone. O takim scenariuszu mówiło się już od dawna, choć do końca można było mieć nadzieję, że coś się jednak zmieni. Niemniej decyzja jest ostateczna i stawia ona spore zadanie przed Łukaszem Masłowskim i całym pionem sportowym. Mianowicie muszą oni znaleźć godnego następcę piłkarza z Demokratycznej Republiki Konga.

Według informacji, które przekazał „FootballScout”, na radarze Jagiellonii znalazł się Filip Szymczak. Napastnik obecnie wypożyczony jest do belgijskiego Royal Charleroi z Lecha Poznań, ale wraz z końcem sezonu zakończy się jego zagraniczna przygoda. Dlatego też skorzystać z okazji chce Duma Podlasia, a konkretnie trener Siemieniec, który bardzo ceni Szymczaka. W grze o jego usługi jest także GKS Katowice.

Filip Szymczak w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył w nich dwie asysty. 24-letni napastnik na koncie ma dokładnie sto spotkań na poziomie PKO Ekstraklasie. W tym czasie trafił do siatki 10-krotnie i sześć razy zanotował asystę. Najwięcej spotkań zagrał naturalnie w koszulce Lecha Poznań, ale niespełna 50 razy wystąpił także dla GKS-u Katowice. Serwis „Transfermarkt” wycenia dwukrotnego mistrza Polski na 800 tysięcy euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

