Mecz Hiszpania – Polska w sobotę 19 czerwca będzie kluczowym spotkaniem dla Biało-czerwonych podczas Euro 2020 w kontekście walki o awans z grupy. Oficjalne składy na mecz będą znane na nieco godzinę przed rozpoczęciem spotkania, ale my już prezentujemy przewidywane składy.

Reprezentacja Polski zagra z Hiszpanią o przedłużenie nadziei na awans do 1/8 finału Euro 2020

Hiszpania jest zdecydowanym faworytem meczu

Mecz Hiszpania – Polska zostanie rozegrany na Estadio La Cartuja w Sewilli

Przewidywane składy na mecz

Po meczu ze Słowacją Paulo Sousa na pewno nie będzie mógł skorzystać w kolejnym spotkaniu z Grzegorza Krychowiaka, który pauzuje za czerwoną kartkę. W jego miejsce najprawdopodobniej pojawi się Jakub Moder. Na pewno nie będzie też zmiany w bramce naszej reprezentacji. Wojciech Szczęsny nie rozegrał najlepszego meczu w pierwszej kolejce fazy grupowej, ale Łukasz Fabiański nabawił się urazu i nawet jak ktoś liczył na to, że bramkarz West Hamu może zastąpić zawodnika Juventusu, to teraz jest to niemożliwe.

Paulo Sousa często zaskakuje składem, więc nie możemy być pewni w 100 procentach jego wyborów, ale najprawdopodobniej nie będzie robił zbyt wielu zmian personalnych w stosunku do pierwszego meczu. Dlatego najpewniej zagramy piątką w obronie, czterema pomocnikami i jednym napastnikiem.

W zespole Hiszpanii do składu ma wrócić Sergio Busquets. Po meczu ze Szwecją krytykowany był Alvaro Morata, który nie błyszczał skutecznością. Niektórzy zastanawiali się, czy zostanie zastąpiony przez Gerarda Moreno, ale Luis Enrique jasno dał do zrozumienia, że będzie stawiał na napastnika Juventusu.

Skład Polski na mecz z Hiszpanią

Reprezentacja Polski w meczu z Hiszpanią według Goal.pl zagra w takim składzie: Wojciech Szczęsny – Maciej Rybus, Jan Bednarek, Kamil Glik, Michał Helik, Bartosz Bereszyński – Karol Linetty, Mateusz Klich, Jakub Moder, Piotr Zieliński – Robert Lewandowski.

Skład Hiszpanii na mecz z Polską

Reprezentacja Hiszpanii w meczu z Polską według Goal.pl zagra w takim składzie: Unai Simon – Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba – Koke, Sergio Busquets, Thiago Alcantara – Ferran Torres, Alvaro Morata, Dani Olmo.

