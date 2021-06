Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się w sobotni wieczór z Polską w meczu drugiej kolejki fazy grupowej na Euro. W kadrze La Roja na starcie z Biało-czerwonymi będzie Sergio Busquets, który miał negatywny wynik testu na obecność COVID-19.

Sergio Busquets miał negatywny wyniku testu na koronawirusa

Zawodnik Barcelony znajdzie się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na starcie z Polską

32-latek zaliczył jak dotąd ponad 120 meczów w drużynie narodowej, w których strzelił dwa gole

Sergio Busquets z negatywnym wynikiem testu na COVID-19

Reprezentacja Hiszpanii zaliczyła falstart w swoim premierowym spotkaniu na Mistrzostwach Europy, remisując tylko ze Szwecją (0:0). Podopieczni Luisa Enrique byli zespołem dyktującym warunki gry, ale nie miało to przełożenia na wynik rywalizacji.

W oficjalnym komunikacie Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej przekazano natomiast, że do dyspozycji opiekuna La Roja będzie Sergio Busquets. Jego ostatni wynik testu PCR dał wynik negatywny. Po spełnieniu wszystkich obostrzeń związanych z protokołem medycznym jasne jest, że zawodnik będzie mógł dołączyć do reszty hiszpańskiej ekipy po kwarantannie. Sergio Busquets ponownie spotka się wkrótce z kolegami z drużyny narodowej przed wyjazdem do Sewilli, gdzie rozegrany zostanie mecz z podopiecznymi Paulo Sousy.

Hiszpania ma w bojach z Polską świetny bilans. W dziesięciu dotychczasowych potyczkach La Roja wygrała osiem razy, jedno spotkanie zakończyło się remisem i raz górą byli Biało-czerwoni. Polska jedyną wygraną zaliczyła w 1980 roku, zwyciężając wówczas 2:1.

🚨 OFICIAL | Sergio Busquets (@5sergiob) da negativo en el último test PCR realizado la noche de ayer.



➡️ Se unirá hoy a la concentración de la selección nacional y viajará a Sevilla.



ℹ️ https://t.co/4LwTEwrngN #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/fRfc7RGpud — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

Czytaj więcej: Hiszpania – Polska: mamy jeszcze jakieś szanse? Analizujemy z ekspertami