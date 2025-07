Man United szuka nowego napastnika. Trzy gwiazdy na liście kandydatów

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gyokeres, Osimhen oraz Kean doceniani przez Amorima

Manchester United podczas trwającego letniego okienka transferowego dokonał już jednego wzmocnienia linii ataku. Mianowicie, na Old Trafford przeprowadził się Matheus Cunha, który kosztował niespełna 75 milionów euro. Trener drużyny Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – chce jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej, sprowadzając partnera dla byłego piłkarza Wolverhampton Wanderers. Portugalski szkoleniowiec przygotował listę kandydatów, na której znajdują się trzy nazwiska.

Jak poinformował Sebastien Denis z portalu „Foot Mercato”, najwyższe notowania u 40-letniego trenera ma jego były podopieczny – Viktor Gyokeres. Ściągnięcie skutecznego snajpera Sportingu Lizbona nie będzie jednak łatwym zadaniem, gdyż 27-letni Szwed jest już po słowie z Arsenalem. Opcjami awaryjnymi dla Manchesteru United są natomiast Victor Osimhen oraz Moise Kean. Zdecydowanie najtańszy z wymienionej trójki byłby atakujący Fiorentiny, którego klauzula odstępnego wynosi około 50 milionów euro.

Ekipa Czerwonych Diabłów ma za sobą fatalny sezon. Przypomnijmy, że w minionej kampanii Manchester United uzbierał tylko 42 punkty, przez co zajął bardzo odległe 15. miejsce w tabeli Premier League. Z drugiej strony podopieczni Rubena Amorima dotarli do finału Ligi Europy, ale tam musieli uznać wyższość lepiej dysponowanego tego dnia Tottenhamu Hotspur, który wygrał 1:0 po golu Brennana Johnsona. Klub z Old Trafford chce wrócić na właściwe tory w najbliższych miesiącach, stąd duże wzmocnienia składu.