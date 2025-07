Xavi Simons trafił na listę Barcelony i Bayernu. Wybrał klub i jest gotowy

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons wybrał transfer do Bayernu Monachium

Xavi Simons wybrał Bayern Monachium jako swój przyszły klub. Portal El Nacional donosi, że Holender zrezygnował z czekania na decyzję FC Barcelony i przyspieszył transfer po kontuzji Jamala Musiali. Niemiec doznał fatalnego urazu w meczu z PSG, co wykluczy go na kilka miesięcy. To otworzyło drzwi dla Simonsa, który chce szybko dołączyć do Bawarczyków.

Bayern ruszył z negocjacjami z Lipskiem, oferując od 60 do 70 milionów euro za Holendra. Początkowo Lipsk żądał 100 milionów, ale najpewniej obniży wymagania, bo potrzebuje środków na reorganizację składu.

Simons był również na liście życzeń Barcelony, ponieważ Hansi Flick i Deco doceniają jego wszechstronność. Ponadto kilku zawodników Blaugrany pamięta pomocnika z czasów La Masii. Jednak klub priorytetowo traktował inne wzmocnienia, jak transfery Luisa Diaza czy Rafaela Leao, co prawdopodobnie zraziło Holendra do oczekiwania.

Simons nie chce tracić czasu i woli Bayern, gdzie obiecano mu kluczową rolę po kontuzji Musiali. W przeciwieństwie do Blaugrany mistrzowie Niemiec dali mu pewność natychmiastowego wpływu na grę. Ponoć jego agent potwierdził, że decyzja o tym transferze jest ostateczna, jeśli tylko Bawarczycy dogadają się z Lipskiem.