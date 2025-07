Enrique naciska na transfer. Chce w PSG gwiazdę Barcelony!

Luis Enrique chciałby wzmocnić skład przed kolejnym sezonem. Poprosił PSG o transfer gwiazdy Barcelony. Do Paryża miałby trafić Fermin Lopez - informuje "Fichajes".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Enrique chce Lopeza. Widzi w nim brakujące ogniwo PSG

Paris Saint-Germain lada moment zagra w finale Klubowych Mistrzostw Świata, a na koncie ma chociażby pogrom nad Realem Madryt. Na Parc des Princes nastały złote czasy, gdyż klub dopiero co świętował pierwszy triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Luis Enrique kontynuuje swój projekt i chce zdominować światowy futbol na dłużej. Portal „Fichajes” informuje, że poprosił władze paryskiej ekipy o transfer gwiazdy Barcelony.

Na radarach hiszpańskiego szkoleniowca znajduje się Fermin Lopez, którego uważa za brakujące ogniwo środka pola. Wychowanek Blaugrany cechuje się niesamowitą dynamiką oraz wszechstronnością, a w dodatku potrafi zdobywać bramki. W drużynie Hansiego Flicka nie występuje regularnie, gdyż ten wyżej ceni Daniego Olmo. PSG chce więc skorzystać z tej okazji i sprowadzić zawodnika, który w Barcelonie nie gra pierwszych skrzypiec.

Paryżanie mogą wykorzystać fakt, że Duma Katalonii ma problemy finansowe i musi sprzedawać, aby dopiąć budżet. Fermin należy do grona piłkarzy, którzy nie są nietykalni, więc Barcelona wysłucha ofert. Wycenia swojego gwiazdora na 80 milionów euro – to oczywiście kwota, której PSG nie zapłaci. Istnieje natomiast wysokie prawdopodobieństwo, że strony przystąpią do negocjacji.

22-latek może pochwalić się niezłymi statystykami, biorąc pod uwagę, że w sezonie 2024/2025 nie spędził zbyt wielu minut na murawie. Jego obecność przełożyła się na osiem trafień oraz dziesięć asyst.