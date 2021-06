W środę rozpoczyna się druga kolejka fazy grupowej Euro 2020 i prawdopodobnie poznamy pierwsze rozstrzygnięcia w kwestii awansu. Dzisiaj rozegrane zostaną dwa spotkania grupy A oraz jeden pojedynek w grupie B. Na boisko wybiegnie między innymi jeden z faworytów całego turnieju – reprezentacja Włoch, która zmierzy się ze Szwajcarią.

Mecz Finlandia – Rosja

Rywalizację w drugiej kolejce fazy grupowej zainaugurują reprezentacje Finlandii i Rosji, które zmierzą się ze sobą na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu. W zdecydowanie lepszych nastrojach po pierwszych spotkaniach są Finowie, którzy sprawili niespodziankę pokonując 1:0 Finlandię. Rosja musiała natomiast uznać wyższość faworyzowanej Belgii (0:3).

Rosjanie, aby myśleć o występach w fazie pucharowej tego turnieju, nie mogą sobie pozwolić w środę na potknięcie. Na papierze są faworytem, ale w żadnym wypadku nie mogą lekceważyć swojego przeciwnika, który już w pierwszej kolejce pokazał, że potrafi zaskoczyć. Finowi punktując w Petersburgu zrobią ogromny krok w kierunku wyjścia z grupy.

Zobacz typy na mecz Finlandia – Rosja

Finlandia Rosja 6.05 3.80 1.71 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. czerwca 2021 11:21 .

Mecz Turcja – Walia

W pierwszym spotkaniu drugiej kolejki grupy A reprezentacja Turcji zmierzy się na Stadionie Olimpijskim w Baku z reprezentacją Walii. Dla obu drużyn jest to kluczowy pojedynek w walce o awans do fazy pucharowej. Drużyna, która dozna porażki znacząco skomplikuje swoją sytuację, a niewykluczone, że już teraz straci szanse na grę w kolejnej rundzie.

Reprezentacja Turcji o inauguracji Euro 2020 chce jak najszybciej zapomnieć. Podopieczni Senola Gunesa nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki z reprezentacją Włoch, a jej ataki udawało im się odpierać tylko do przerwy. W drugiej połowie worek z bramkami się rozwiązać i mecz zakończył się pewną wygraną 3:0 gospodarzy. Reprezentacja Walii, która była rewelacją poprzednich Mistrzostw Europy, obecną edycję rozpoczęła od zdobycia cennego punktu w meczu ze Szwajcarią (1:1).

Zobacz typy na mecz Turcja – Walia

Mecz Włochy – Szwajcaria

Reprezentacja Włoch w świetnym stylu rozpoczęła rywalizację w Euro 2020. Na inaugurację turnieju nie pozostawiła żadnych złudzeń reprezentacji Turcji i pewnie wygrała 3:0. Podopieczni Roberto Manciniego, którzy świetnie spisują się od wielu miesięcy, potwierdzili tym występem, że powinni być zaliczani do grona kandydatów do końcowego sukcesu. W środę włoska drużyna zagra o zapewnienie sobie awansu do fazy grupowej.

Reprezentacja Szwajcarii z pewnością liczyła na lepszy start. W pierwszej kolejce zapisała na swoim koncie jeden punkt, tylko remisując 1:1 z Walią. Biorąc pod uwagę, że teraz drużynę Vladimira Petkovicia czeka pojedynek z faworyzowanymi Włochami, jej sytuacja w walce o fazę pucharową Euro 2020 nie jest najlepsza. Szwajcarzy zrobią jednak wszystko, aby w środowy wieczór sprawić niespodziankę i sięgnąć na Stadio Olimpico w Rzymie po przynajmniej jeden punkt.

Zobacz typy na mecz Włochy – Szwajcaria

Włochy Szwajcaria 1.70 3.75 6.05 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. czerwca 2021 11:19 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.