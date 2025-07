Real Madryt – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (01.07.2025)

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt – Juventus: przewidywania

Absolutny hit 1/8 finału tegorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Świata. Naprzeciwko siebie staną piłkarze Realu Madryt oraz Juventusu Turyn. Będzie to starcie, które elektryzuje kibiców nie tylko w USA, którzy podziwiają od kilku dni ten turniej, ale i fanów w Europie. Pikanterii tej rywalizacji doda także fakt, że sędzią głównym tego meczu będzie Polak, Szymon Marciniak został bowiem wyznaczony do hitu turnieju.

Nie ma jednak co ukrywać, wszystko wskazuje na to, że to piłkarze Xabiego Alonso są zdecydowanym faworytem tego meczu. Odpadnięcie Królewskich na tak wczesnym etapie byłoby wielką sensacją, ale trudno z drugiej strony spodziewać się, że Juventus zdecydowanie postawi się rywalowi.

Kurs 200.00 na gola Realu lub Juventusu

Superbet przygotował na wtorkowy hit specjalną promocję i oferuje możliwość postawienia zakładu na choćby jednego gola Realu lub Juventusu po kursie 200.00. Stawiając taki zakład za zaledwie 2 zł można otrzymać aż 400 zł bonusu. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby go odebrać.

Zarejestruj poprzez ten link konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy za minimum 2 zł na gola wybranej drużyny w meczu Real – Juventus. Zakłady zaliczane do promocji to: Liczba goli drużyny – Real Madryt – powyżej 0.5 lub Real Madryt strzeli gola – tak lub Liczba goli drużyny – Juventus – powyżej 0.5 lub Juventus strzeli gola – tak. Jeśli kupon okaże się trafiony, to otrzymasz dodatkowy bonus 400 zł.

Real Madryt – Juventus: ostatnie mecze

Oba te zespoły mają za sobą już trzy mecze podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Do tej pory Real Madryt może pochwalić się brakiem przegranej. Królewscy na inaugurację zremisowali z saudyjskim zespołem Al-Hilal, a później pokonali jednak Pachucę 3:1 oraz RB Salzburg 3:0. Tym samym zameldowali się na etapie 1/8 finału KMŚ.

Jeśli chodzi jednak o zespół Starej Damy, to oni na koncie mają na tej imprezie dwa zwycięstwo i jedną porażkę. Ta wpadka przytrafiła się w ostatnim meczu fazy grupowej, gdzie Juventus mierzył się Manchesterem City w absolutnym hicie kolejki. Wcześniej udało się piłkarzom z Włoch pokonać Wydad 4:1 oraz Al-Ain 5:0.

Real Madryt – Juventus: historia

Historia spotkań tych zespołów to historia europejskiego futbolu. Real z Juventusem wielokrotnie spotykał się bowiem w bardzo ważnych meczach, jak chociażby podczas słynnego finału Ligi Mistrzów w 2017 roku, gdzie Królewscy wygrali 4:1 nad zespołem Starej Damy. Poza tym ekipy te spotykają się ze sobą co jakiś czas w właśnie tych rozgrywkach – na różnych etapach – oraz w meczach towarzyskich. Ich ostatnie starcie właśnie takie było. Miało miejsce w sierpniu 2023 roku i wówczas lepszy okazał się zespół z Włoch, który wygrał 3:1. Ogólnie w historii to jednak częściej Real zwycięsko wychodził z tych potyczek.

Real Madryt – Juventus: kto wygra?

Kto wygra mecz? Real Madryt

Remis

Juventus Real Madryt 20%

Remis 0%

Juventus 80% 5+ Votes

Real Madryt – Juventus: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Realu Madryt. Kurs na zwycięstwo Los Blancos wynosi mniej więcej 1.70. Z kolei remis można postawić za około 3.85. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty gości, a więc zespołu Juventusu, to można to zrobić za nawet 5.30.

Real Madryt Juventus FC 1.70 3.85 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 30 czerwca 2025 12:42 .

Real Madryt – Juventus: transmisja

Ten mecz będzie transmitowany w Polsce tylko przez platformę DAZN. Istnieje jednak opcja skorzystania także z usługi bukmachera Superbet, który pokaże wszystkie mecze tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Początek rywalizacji we wtorek 1 lipca 2025 roku o godzinie 21:00.

