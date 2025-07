Przełom w sprawie Górnika? Kluczowy termin coraz bliżej

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Lukas Podolski wykonał krok w kierunku przejęcia Górnika Zabrze

Górnik Zabrze jest aktualnie klubem miejskim. W każdym razie realny scenariusz zakłada, że niebawem ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Konkretne informacje na temat ofert kupna spółki przekazał serwis SlaskiSport.pl.

Źródło podało, że 30 czerwca mijał wyznaczony termin na złożenie wstępnych ofert kupna Górnika Zabrze S.A. Okazuje się, że tylko jeden podmiot spełnił ten wymóg. W założonym terminie ofertę przedstawiła tylko spółka LP Holding GmbH, za którą stoi Lukas Podolski.

Decydujący czas dla przyszłości klubu z Zabrze będzie miał natomiast miejsce w przyszłym miesiącu. 10 sierpnia zostaną przeprowadzone wybory na nowego prezydenta miasta. Są one następstwem referendum, po którym odwołana z tej roli została Agnieszka Rupniewska.

Zgłoszenie kandydatów na prezydenta Zabrza upływa 17 lipca o godzinie 16:00. Chęć udziału w nich wyrazili: Ewa Weber, Rafał Kobos, Rafał Grygiel, Borys Borówka, Kamil Żbikowski i Sebastian Dziębowski. Według sondaży przeprowadzonych 11 maja największe szanse na zwycięstwo mogą mieć Kamil Żbikowski i Borys Borówka, mający kolejno mniej więcej 36 i 24 procent poparcia.

Tymczasem według narracji Ewy Weber, która aktualnie pełni funkcję prezydenta Zabrza, to najpóźniej w październiku ma zamknąć się etap finalizacji procesu prywatyzacji. Niewykluczone jednak, że dojdzie do tego szybciej. – Jeżeli negocjacje z zainteresowanymi podmiotami będą przebiegać efektywnie i uda się porozumienie osiągnąć w okresie wakacyjnym, nie widzę przeszkód, by przedłożyć Radzie Miasta uchwałę do głosowania w tej sprawie już w trakcie wakacji – mówiła Weber cytowana przez Marcina Ziacha w portalu SlaskiSport.pl.

