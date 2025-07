PressFocus Na zdjęciu: Marek Zub

Oficjalnie: Filip Wolski wzmocnił Stal Rzeszów

Stal Rzeszów niezwykle aktywnie weszła w letnie okienko transferowe. Zespół z województwa podkarpackiego ma za sobą dość przeciętny sezon, przez co władze klubu od razu zabrały się do pracy nad wzmocnieniami. Dotychczas pierwszoligowcowi udało się zakontraktować m.in. Marka Kozioła, który trafił prosto z Kotwicy Kołobrzeg.

Tymczasem we wtorkowe popołudnie został ogłoszony kolejny transfer. Stal Rzeszów za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowała o przyjściu Filipa Wolskiego. 19-latek trafił do pierwszoligowca na zasadzie transferu definitywnego z Jagiellonii Białystok. Zawodnik związał się z nowym klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– Filip Wolski to skrzydłowy, który dołącza do naszego zespołu z wyraźnym celem dalszego rozwoju i rywalizacji na wyższym poziomie. Wyróżnia się szybkością i dryblingiem, co daje zespołowi nowe możliwości w ataku. Filip wzmocni rywalizację na skrzydłach – pozycji, na której w tym okienku transferowym dojdzie do największej liczby zmian – powiedział Jarosław Fojut na łamach strony klubowej.

Filip Wolski nie zdołał zadebiutować w seniorskich barwach Jagielonii Białystok. 19-latek grał wyłącznie w rozgrywkach Betclic 3. Ligi, a także Centralnej Ligi Juniorów.