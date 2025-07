Reprezentant Albanii w Ekstraklasie. Widzew pokazał siłę

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Zeljko Sopić

Lindon Selahi został nowym zawodnikiem Widzewa

Widzew Łódź ma zamiar powalczyć w sezonie 2025/2026 o miejsce w TOP 5 tabeli PKO BP Ekstraklasy. Jeśli to się uda, to bardzo realny scenariusz zakłada, że drużyna mogłaby wywalczyć awans do eliminacji europejskich pucharów. Klub we wtorek 1 lipca poinformował w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu nowego środkowego pomocnika.

„Lindon Selahi 2028. Urodzony w Belgii reprezentant Albanii związał się z klubem kontraktem ważnym do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Widzewa.

26-letni piłkarz to gracz, mający poprawić jakość w środku pola. Selahi do Widzewa trafił z HNK Rijeka, którego barwy reprezentował przez cztery lata. Zawodnik miał już okazję w przeszłości współpracować z trenerem Zeljko Sopiciem.

Aktualnie kadra ekipy z Łodzi liczy 29 graczy. Nowy nabytek Widzewa może natomiast rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Jakubem Łukowskim czy Bartłomiejem Pawłowskim, jeśli oczywiście obaj gracze nie zmienią swojej przynależności klubowej.

Łódzka ekipa aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Opalenicy. W środę Widzew rozegra spotkanie kontrolne z Banikiem Ostrawa. Z kolei w najbliższą niedzielę na drodze łodzian stanie Jagiellonia Białystok. Ogólnie na finiszu okresu przygotowawczego podopiecznych Sopicia czekają też sparingu z Piastem Gliwice i Miedzią Legnica.

