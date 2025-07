Real Madryt zdołał awansować do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata. Królewscy już czekają na kolejnego rywala. Zmierzą się bowiem z triumfatorem rywalizacji Borussia Dortmund - Monterrey.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso oraz Kylian Mbappe

Real Madryt w ćwierćfinale. Z kim zagra w kolejnym meczu Klubowych Mistrzostw Świata?

Real Madryt i Juventus we wtorkowy wieczór czasu polskiego stanęli naprzeciw siebie w 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. Niewątpliwie mecz zapowiadał się niezwykle interesująco. Rywalizacja między tymi drużynami zawsze wzbudzała olbrzymie emocje. Ostatnie oficjalne starcie Królewskich ze Starą Damą jednak ostatni raz miało miejsce w 2018 roku.

Mecz na Hard Rock Stadium od pierwszych minut stał na wysokim poziomie. Jednak kibice zgromadzeni na trybunach i przed ekranami telewizora na gole musieli poczekać do drugiej odsłony. Dopiero w 54. minucie padło pierwsze trafienie, które było autorstwa Gonzalo Garcii. Stara Dama robiła wszystko, aby odprowadzić losy meczu. Finalnie jednak im się to nie udało. Podopieczni Xabiego Alonso tym samym zakwalifikowali się do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata.

Real Madryt może już w spokoju czekać na kolejnego rywala w turnieju. Wicemistrzowie Hiszpanii w 1/4 finału zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Borussia Dortmund – Monterrey. Ten mecz odbędzie się już w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Kibice będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Kolejny występ Realu Madryt odbędzie się w sobotę. Na ten dzień właśnie zaplanowane spotkanie drużyny Xabiego Alonso w ćwierćfinale Klubowych Mistrzostw Świata

Real Madryt – Borussia Dortmund/Monterrey.