Zaskakujący transfer Legii? Polscy kibice dobrze znają tego piłkarza! W tle konflikt zbrojny [NASZ NEWS]

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Nowy trener, nowe nadzieje

Edward Iordanescu od początku pracy w Legii podkreśla, że zespół musi być wzmocniony. Rumuński szkoleniowiec chciałby co najmniej trzech jakościowych piłkarzy, ale na razie dostał tylko jednego – czyli Stojanovicia. Oczywiście, to dopiero początek okna transferowego, ale zegar tyka, bo od pierwszego meczu eliminacji Ligi Europy coraz bliżej.



Wprawdzie w ostatnich dniach z Legią łączono kilku piłkarzy, ale z informacji goal.pl wynika, że ich transfery są albo niemożliwe, albo mało prawdopodobne. Niemniej jednak… Skoro mówimy o zawodnikach grających w Izraelu, to właśnie stamtąd dotarła do nas intrygująca wiadomość.



Otóż z informacji goal.pl, pozyskanych w Izraelu, wynika, że Legia Warszawa myśli o sprowadzeniu… Matiasa Nahuela. Polscy kibice na pewno kojarzą tego piłkarza z gry w Śląsku Wrocław. Były momenty, że Nahuel był czołowym graczem ligi, choć końcówkę w Polsce miał słabszą. Potem mocno naciskał na transfer do Izraela, ale…

Wojna może mieć znaczenie

Z naszych informacji wynika, że wojna między Iranem a Izraelem może mieć duży wpływ na decyzję i przyszłość Nahuela. Piłkarz jest zawodnikiem Maccabi Hajfa, a to właśnie Hajfa mocno ucierpiała w wyniku rakietowego ostrzału ze strony Iranu. Na miasto spadły rakiety balistyczne i hipersoniczne, zginęli cywile,w tym dzieci. Straty są liczone w setkach milionów dolarów, a do tego dochodzi trauma mieszkańców.

Nie ma się więc co dziwić, że Nahuel wcale nie musi być przekonany do kontynuowania kariery w tym miejscu. Tym bardziej, że z piłkarskiego punktu widzenia pobyt Hiszpana argentyńskiego pochodzenia też nie był tam specjalnie udany, więc być może powrot do Polski pomógłby mu odzyskać formę.



Maccabi Hajfa zapłaciło za niego Śląskowi 2,5 miliona euro, ale wszystkie wskazane powyżej czynniki sprawiają, że obecnie cena za 28-letniego lewoskrzydłowego na pewno jest zdecydowanie inna.