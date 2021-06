Dzisiaj (21 czerwca) rozegrane zostaną spotkania trzeciej kolejki grupy B i C Euro 2020. Na razie pewne udziału w 1/8 finału są reprezentacje Belgii i Holandii. Kto do nich dołączy w poniedziałek? Sprawdź rozpiskę meczów Euro 2020 – 21 czerwca.

Rozpiska Euro 2020: 21 czerwca

Rywalizacja w turnieju finałowym Mistrzostw Europy nabiera tempa. W poniedziałek walka o awans do 1/8 finału rozstrzygnięta zostanie w grupach B i C. W pierwszej z nich pewna gry w fazie pucharowej jest Belgia, ale w grze o drugie miejsce liczą się jeszcze Finlandia, Rosja i Dania. W grupie C pierwsze miejsce zagwarantowane ma Holandia, natomiast rywalizacja o drugą lokatę rozstrzygnie się w bezpośrednim pojedynku reprezentacji Ukrainy i Austrii.

Dzisiejsze mecze

W poniedziałek (21 czerwca) w akcji zobaczymy reprezentację:

Belgii

Finlandii

Danii

Rosji

Holandii

Macedonii Północnej

Ukrainy

Austrii

Dziś będziemy emocjonować się najpierw pojedynkami w grupie C (godz. 18:00), a następnie rozegrane zostaną dwa mecze grupy B (godz. 21:00).

Euro 2020. Mecz Ukraina – Austria

Dzisiaj o godzinie 18:00 na Arena Nationala w Bukareszcie rozpocznie się spotkanie z udziałem reprezentacji Ukrainy i Austrii. Obie drużyny mają na swoim koncie po trzy punkty, ale w nieco lepszej sytuacji, dzięki lepszej zdobyczy bramkowej, są Ukraińcy. Im do zajęcia drugiego miejsca wystarcza remis w dzisiejszym meczu, podczas gdy Austria musi sięgnąć po zwycięstwo.

Niewykluczone jednak, że obie reprezentacje nie będą chciały ryzykować i zagrają bezpiecznie na remis. Taki rezultat dałby Ukrainie drugie miejsce w tabeli i awans, ale jednocześnie trzecia Austria miałaby na swoim koncie cztery punkty. Taki dorobek powinien wystarczyć do znalezienia się wśród czterech zespołów, które awansują do 1/8 finału z trzeciego miejsca.

W 1/8 finału na drużynę, która zajmie drugie miejsce w grupie C czeka już świetnie spisująca się reprezentacja Włoch.

Czytaj także: Ukraina – Austria. Zapowiedź, typy, kursy | Euro 2020

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Euro 2020. Mecz Macedonia Północna – Holandia

Obok meczu Ukrainy z Austrią, równolegle od godziny 18:00 toczyć się będzie rywalizacja na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. Na przeciwko siebie staną reprezentacje Macedonii Północnej i Holandii. Nie spodziewamy się w tym meczu wielkich emocji, bowiem pojedynek ten nie ma praktycznie żadnej stawki. Reprezentacja Holandii po odniesieniu zwycięstw w dwóch pierwszych spotkaniach jest już pewna pierwszego miejsca w tabeli. Z kolei debiutująca na Mistrzostwach Europy Macedonia Północna meczem w Amsterdamie pożegna się z turniejem, bowiem nie ma już nawet matematycznych szans na zajęcie trzeciego miejsca w tabeli.

Dla selekcjonera reprezentacji Holandii Franka de Boera będzie to dobra okazja do dania szansy gry zawodnikom, którzy nie otrzymali jej w pierwszych dwóch spotkaniach fazy grupowej. Możemy się spodziewać, że Pomarańczowi rozpoczną to spotkanie w zupełnie innej jedenastce niż miało to miejsce w spotkaniach z Ukrainą i Austrią.

Czytaj także: Macedonia Północna – Holandia. Zapowiedź, typy, kursy | Euro 2020

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Euro 2020. Mecz Finlandia – Belgia

Znacznie ciekawiej powinno być w dzisiejszych spotkaniach grupy B, w której w grze o drugie miejsce pozostają trzy zespoły. Po zdobyciu sześciu punktów w dwóch pierwszych kolejkach reprezentacja Belgii jest już pewna udziału w 1/8 finału Euro 2020. W ostatnim meczu fazy grupowej zmierzy się na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu z Finlandią, która aktualnie zajmuje trzecie miejsce.

Finom awans na pewno zagwarantuje wygrana z Belgią, ale o to może być bardzo trudno, nawet jeżeli Roberto Martinez w dzisiejszym meczu postawi na dublerów. Reprezentację Finlandii premiować może również remis, ale przy założeniu, że w drugim spotkaniu Rosja nie wygra z Danią.

Mecz w Petersburgu zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem ze strony Finów możemy spodziewać się wielkiej determinacji. Przed rozpoczęciem turnieju była bowiem uznawana za najsłabszą drużynę w grupie B, dlatego też wyjście z niej będzie dla niej dużym sukcesem.

Czytaj także: Finlandia – Belgia. Zapowiedź, typy, kursy | Euro 2020

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Euro 2020. Mecz Rosja – Dania

O godzinie 21:00 rozpocznie się również niezwykle ciekawie zapowiadająca się konfrontacja na stadionie Parken w Kopenhadze. Reprezentacja Danii, która po dwóch kolejkach nie ma na swoim koncie ani jednego punktu, będzie chciała potwierdzić, że taki dorobek nie odzwierciedla jej siły. Duńczycy cały czas zachowują szanse na zajęcie nawet drugiego miejsca w tabeli, ale musieliby nie tylko pokonać Rosję, ale również liczyć na porażkę Finlandii z Belgią. W tym momencie znaczenie miałyby również rozmiary ich wygranej nad rosyjską drużyną.

W znacznie lepszej sytuacji są Rosjanie, którzy wygrywając w Kopenhadze będą pewni awansu. Jeżeli Belgia nie przegra z Finlandią, to drużynę prowadzoną przez Stanisława Czerczesowa zadowoli również remis.

Za faworyta dzisiejszego spotkania uznawana jest reprezentacja Danii, ale Rosjanie z pewnością postawią im bardzo trudne warunki. Cel obu drużyn jest jeden – awans do fazy pucharowej Euro 2020.

Czytaj także: Rosja – Dania. Zapowiedź, typy, kursy | Euro 2020