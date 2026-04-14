Widzew spadnie z PKO Ekstraklasy?! Zaskakująca prognoza Superkomputera

PKO Ekstraklasa wchodzi w decydujący moment tego sezonu. Dlatego też Superkomputer BETSiE wyliczył prawdopodobny układ tabeli na koniec rozgrywek 2025/26. Według niego, z ligi spada m.in. Widzew Łódź.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew, Arka oraz Termalica pożegnają się z PKO Ekstraklasą

Rozgrywki PKO Ekstraklasy w tym sezonie coraz mocniej zbliżają się ku końcowi. Właściwe trzeba powiedzieć, że wchodzimy w decydujący okres tej kampanii. To bowiem ostatni dzwonek dla wielu ekip, aby się przebudzić i jeszcze powalczyć o realizacje swoich celów. Dla jednych oczywiście mistrzostwa Polski i gry w eliminacjach europejskich pucharów, a dla drugich utrzymania w lidze. Ostatnie zadanie wydaje się jednak szczególnie pasjonujące, także dla neutralnych kibiców.

Wszystko bowiem ze względu na fakt, że o pozostanie w PKO Ekstraklasie walczą w tym roku znane i uznane marki. Mowa przecież o Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Bezpieczna nie może czuć się także Pogoń Szczecin. Poza tym w dolnych rejonach tabeli zamieszany jest Radomiak, Arka i Termalica. Wielu spodziewa się więc, że w sezonie 2025/26 pożegnamy przynajmniej jeden nieoczekiwany zespół. Kto mógłby nim być?

Według wyliczeń Superkomputera BETSiE, z PKO Ekstraklasą prawie na pewno pożegna się Bruk-Bet Termalica Nieciecza (99 proc. na spadek); a wielkie szanse na to ma także Arka Gdynia (66,5 proc. na spadek). Niemniej najciekawiej jest w kontekście trzeciego spadkowego miejsca, gdzie porównywalne prawdopodobieństwo na degradację mają dwie ekipy: Widzew Łódź (29,6 proc. na spadek) oraz Radomiak Radom (28,3 proc. na spadek). Z pozostałych ekip tylko Pogoń Szczecin przekracza próg 20 procent na pożegnanie się z ligą.

Miejsce w tabeli Klub Punkty 1. Lech Poznań 57 2. Górnik Zabrze 53 3. Jagiellonia Białystok 53 4. Raków Częstochowa 51 5. Zagłębie Lubin 50 6. Lechia Gdańsk 49 7. Cracovia 47 8. GKS Katowice 47 9. Wisła Płock 46 10. Motor Lublin 45 11. Korona Kielce 45 12. Piast Gliwice 44 13. Pogoń Szczecin 43 14. Legia Warszawa 43 15. Radomiak Radom 42 16. Widzew Łódź 42 17. Arka Gdynia 40 18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 32

Z kolei na górze tabeli, wszystko wskazuje na to, że dość pewnym mistrzem Polski zostanie Lech Poznań. Wyliczenia Superkomputera BETSiE dają Kolejorzowi aż 77 procent szans na wygranie PKO Ekstraklasy. W kontekście walki o medale istotny wydaje się także fakt, że nawet Zagłębie Lubin ma obecnie ponad 20 procent szans na zakończenie rozgrywek w TOP3. Niemniej zarówno Górnik Zabrze, jak i Jagiellonia Białystok wydają się zdecydowanymi faworytami do zajęcia miejsc 2-3.

Wszystko jednak wskazuje na to, że czeka nas niesamowicie ciekawa końcówka sezonu i wiele rozstrzygnąć może się ostatecznie dopiero w ostatnich kolejkach, a być może nawet w multilidze. Z pewnością więc można mówić o wyjątkowym sezonie na polskich boiskach.

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

Superkomputer BETSiE przy swoich analizach bierze pod uwagę wiele różnorakich czynników, które wpływają na finalne szanse zespołu w walce o mistrzostwo lub utrzymanie. Przede wszystkim analizuje on poszczególne mecze, a więc dokładny bilans bramkowy oraz bardziej wnikliwe statystyki, takie jak: liczba strzałów celnych, liczba strzałów rywala i współczynnik goli oczekiwanych xG. Superkomputer również sprawdza dane z serwisu „Transfermarkt” na temat wartości zespołów oraz poszczególnych zawodników. To zsumowane pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny układ tabeli PKO Ekstraklasy na koniec sezonu.

