Widzew spadnie z PKO Ekstraklasy?! Zaskakująca prognoza Superkomputera

Widzew, Arka oraz Termalica pożegnają się z PKO Ekstraklasą
Rozgrywki PKO Ekstraklasy w tym sezonie coraz mocniej zbliżają się ku końcowi. Właściwe trzeba powiedzieć, że wchodzimy w decydujący okres tej kampanii. To bowiem ostatni dzwonek dla wielu ekip, aby się przebudzić i jeszcze powalczyć o realizacje swoich celów. Dla jednych oczywiście mistrzostwa Polski i gry w eliminacjach europejskich pucharów, a dla drugich utrzymania w lidze. Ostatnie zadanie wydaje się jednak szczególnie pasjonujące, także dla neutralnych kibiców.
Wszystko bowiem ze względu na fakt, że o pozostanie w PKO Ekstraklasie walczą w tym roku znane i uznane marki. Mowa przecież o Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Bezpieczna nie może czuć się także Pogoń Szczecin. Poza tym w dolnych rejonach tabeli zamieszany jest Radomiak, Arka i Termalica. Wielu spodziewa się więc, że w sezonie 2025/26 pożegnamy przynajmniej jeden nieoczekiwany zespół. Kto mógłby nim być?
Według wyliczeń Superkomputera BETSiE, z PKO Ekstraklasą prawie na pewno pożegna się Bruk-Bet Termalica Nieciecza (99 proc. na spadek); a wielkie szanse na to ma także Arka Gdynia (66,5 proc. na spadek). Niemniej najciekawiej jest w kontekście trzeciego spadkowego miejsca, gdzie porównywalne prawdopodobieństwo na degradację mają dwie ekipy: Widzew Łódź (29,6 proc. na spadek) oraz Radomiak Radom (28,3 proc. na spadek). Z pozostałych ekip tylko Pogoń Szczecin przekracza próg 20 procent na pożegnanie się z ligą.
|Miejsce w tabeli
|Klub
|Punkty
|1.
|Lech Poznań
|57
|2.
|Górnik Zabrze
|53
|3.
|Jagiellonia Białystok
|53
|4.
|Raków Częstochowa
|51
|5.
|Zagłębie Lubin
|50
|6.
|Lechia Gdańsk
|49
|7.
|Cracovia
|47
|8.
|GKS Katowice
|47
|9.
|Wisła Płock
|46
|10.
|Motor Lublin
|45
|11.
|Korona Kielce
|45
|12.
|Piast Gliwice
|44
|13.
|Pogoń Szczecin
|43
|14.
|Legia Warszawa
|43
|15.
|Radomiak Radom
|42
|16.
|Widzew Łódź
|42
|17.
|Arka Gdynia
|40
|18.
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|32
Z kolei na górze tabeli, wszystko wskazuje na to, że dość pewnym mistrzem Polski zostanie Lech Poznań. Wyliczenia Superkomputera BETSiE dają Kolejorzowi aż 77 procent szans na wygranie PKO Ekstraklasy. W kontekście walki o medale istotny wydaje się także fakt, że nawet Zagłębie Lubin ma obecnie ponad 20 procent szans na zakończenie rozgrywek w TOP3. Niemniej zarówno Górnik Zabrze, jak i Jagiellonia Białystok wydają się zdecydowanymi faworytami do zajęcia miejsc 2-3.
Wszystko jednak wskazuje na to, że czeka nas niesamowicie ciekawa końcówka sezonu i wiele rozstrzygnąć może się ostatecznie dopiero w ostatnich kolejkach, a być może nawet w multilidze. Z pewnością więc można mówić o wyjątkowym sezonie na polskich boiskach.
Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?
Superkomputer BETSiE przy swoich analizach bierze pod uwagę wiele różnorakich czynników, które wpływają na finalne szanse zespołu w walce o mistrzostwo lub utrzymanie. Przede wszystkim analizuje on poszczególne mecze, a więc dokładny bilans bramkowy oraz bardziej wnikliwe statystyki, takie jak: liczba strzałów celnych, liczba strzałów rywala i współczynnik goli oczekiwanych xG. Superkomputer również sprawdza dane z serwisu „Transfermarkt” na temat wartości zespołów oraz poszczególnych zawodników. To zsumowane pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny układ tabeli PKO Ekstraklasy na koniec sezonu.
Zobacz także: Legia w grze o znanego napastnika. Media: potrzeba 1,3 mln euro