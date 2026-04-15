Aston Villa – Bologna FC: typy, kursy, zapowiedź (16.04.2026)

Aston Villa - Bologna FC: typy i kursy na rewanżowy mecz ćwierćfinału rozgrywek Ligi Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Villa Park już w czwartek (16 kwietnia) o godzinie 21:00.

Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa – Bologna, typy bukmacherskie

Już w czwartek odbędą się rewanżowe spotkania w ramach ćwierćfinału rozgrywek Ligi Europy. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym Aston Villa przed własną publicznością podejmie Bolognę. W pierwszym meczu lepsi okazali się podopieczni Unaia Emery’ego, którzy wypracowali sobie przewagę przed rewanżem, wygrywając 3:1. Zespół z Birmingham będzie chciał wykorzystać korzystny wynik z pierwszego spotkania i przypieczętować awans do półfinału. Bologna natomiast stanie przed trudnym zadaniem odrobienia strat, jednak z pewnością spróbuje jeszcze odwrócić losy tej rywalizacji. Zapowiada się emocjonujące widowisko, w którym stawka jest bardzo wysoka.

Ja uważam, że mecz zakończy się triumfem gospodarzy w regulaminowym czasie gry. Mój typ: wygrana Aston Villi

Kacper STS 1.62 wygraną Aston Villi Zagraj!

Aston Villa – Bologna, ostatnie wyniki

Aston Villa prezentuje wysoką formę. Drużyna prowadzona przez Unaia Emery’ego w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (2:0 z Lille w rewanżowym meczu Ligi Europy, 2:0 z West Hamem oraz 3:1 z Bologną w pierwszym starciu), zaliczyli jeden remis (1:1 z Nottingham Forest), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Elche w meczu towarzyskim).

Bologna natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkaniach. Włoski zespół odniósł trzy zwycięstwa (4:3 z AS Romą w meczu Ligi Europy, 2:1 z Cremonese oraz 2:0 z Lecce), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Lazio i 1:3 z Aston Villą w pierwszym starciu).

Aston Villa – Bologna, historia

Rywalizacja Aston Villi z Bologną jest stosunkowo świeża, jednak zaczęła nabierać znaczenia w ostatnich latach wraz z ich występami w europejskich pucharach. Oba zespoły miały okazję zmierzyć się ze sobą już w 2024 roku w rozgrywkach Ligi Mistrzów, co zapoczątkowało ich bezpośrednią historię na międzynarodowej scenie. Ich starcia od początku charakteryzują się dużą intensywnością i wyrównanym poziomem, ponieważ oba kluby prezentują zbliżoną jakość sportową. W obecnej edycji Ligi Europy ponownie trafili na siebie, a przed tygodniem w pierwszym meczu lepsi okazali się Anglicy, którzy zwyciężyli 3:1 i wypracowali solidną przewagę przed rewanżem. Choć to wciąż młoda rywalizacja, już teraz widać, że może ona na stałe wpisać się w europejskie konfrontacje obu zespołów.

Aston Villa – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowego starcia jest Aston Villa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.62. W przypadku zwycięstwa Bologni natomiast sięga nawet 5.10.

Aston Villa – Bologna, kto awansuje?

Aston Villa – Bologna, przewidywane składy

Aston Villa: Bizot – Cash, Konsa, Torres, Digne – Onana, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins

Bologna: Pessina – Joao Mario, Vitik, Lysaker Heggem, Miranda – Moro, Freuler – Orsolini, Bernardeschi, Rowe – Castro

Aston Villa – Bologna, transmisja meczu

Spotkanie Aston Villa – Bologna będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Polsat Box Go.

