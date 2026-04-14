Motor Lublin podjął decyzję ws. meczu z Lechem Poznań. Chodzi o murawę

17:59, 14. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Źródło: Motor Lublin

Zbigniew Jakubas ostatnio domagał się wymiany murawy na stadionie Motoru i jego słowa podziałały. Klub właśnie poinformował, że wkrótce na obiekcie pojawi się nowa nawierzchnia.

Piłkarze Motoru Lublin
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Będzie wymiana murawy na stadionie Motoru Lublin

Motor Lublin w tym sezonie spisuje się dość przeciętnie, ale jeśli brać pod uwagę tylko ten rok, to ekipa Mateusza Stolarskiego jest na trzecim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To spore osiągnięcie, bowiem kadra z pewnością jest daleka od idealnej, a jednak udaje im się wywalczyć dobre rezultaty nawet z zdecydowanie lepszymi ekipami.

W ostatnim czasie gorąco było jednak o sytuacji związanej z murawą na stadionie w Lublinie. Wszystko przez fakt, że mówiąc wprost, jest ona w opłakanym stanie. Dosadnie o tym fakcie wypowiedział się sam Zbigniew Jakubas, a więc właściciel Motoru, który zagroził nawet oddaniem starcia z Lechem Poznań walkowerem, jeśli nie dojdzie do wymiany. Okazuje się, że to podziałało, bowiem dzisiaj Motor poinformował, że do owa zmiana nawierzchni będzie miała miejsce.

Dzisiaj na Motor Lublin Arenie odbyła się wizytacja eksperta w zakresie muraw stadionowych. Jej efektem jest podjęcie przez Motor Lublin S.A. i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. partnerskiej decyzji o konieczności wymiany płyty boiska – czytamy w komunikacie Motoru Lublin.

Strony uzgodniły, że Klub sfinansuje wymianę całości murawy, a koszty z tym związane zostaną rozliczone w ramach aktualnie obowiązujących umów współpracy pomiędzy Motor Lublin, a MOSiR Lublin. Porozumienie podkreśla wzajemne zrozumienie i wspólną odpowiedzialność za infrastrukturę stadionu, która służy zarówno klubowi, jak i miastu – dodano.

