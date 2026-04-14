Motor Lublin podjął decyzję ws. meczu z Lechem Poznań. Chodzi o murawę

Zbigniew Jakubas ostatnio domagał się wymiany murawy na stadionie Motoru i jego słowa podziałały. Klub właśnie poinformował, że wkrótce na obiekcie pojawi się nowa nawierzchnia.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Będzie wymiana murawy na stadionie Motoru Lublin

Motor Lublin w tym sezonie spisuje się dość przeciętnie, ale jeśli brać pod uwagę tylko ten rok, to ekipa Mateusza Stolarskiego jest na trzecim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To spore osiągnięcie, bowiem kadra z pewnością jest daleka od idealnej, a jednak udaje im się wywalczyć dobre rezultaty nawet z zdecydowanie lepszymi ekipami.

W ostatnim czasie gorąco było jednak o sytuacji związanej z murawą na stadionie w Lublinie. Wszystko przez fakt, że mówiąc wprost, jest ona w opłakanym stanie. Dosadnie o tym fakcie wypowiedział się sam Zbigniew Jakubas, a więc właściciel Motoru, który zagroził nawet oddaniem starcia z Lechem Poznań walkowerem, jeśli nie dojdzie do wymiany. Okazuje się, że to podziałało, bowiem dzisiaj Motor poinformował, że do owa zmiana nawierzchni będzie miała miejsce.

– Dzisiaj na Motor Lublin Arenie odbyła się wizytacja eksperta w zakresie muraw stadionowych. Jej efektem jest podjęcie przez Motor Lublin S.A. i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. partnerskiej decyzji o konieczności wymiany płyty boiska – czytamy w komunikacie Motoru Lublin.

– Strony uzgodniły, że Klub sfinansuje wymianę całości murawy, a koszty z tym związane zostaną rozliczone w ramach aktualnie obowiązujących umów współpracy pomiędzy Motor Lublin, a MOSiR Lublin. Porozumienie podkreśla wzajemne zrozumienie i wspólną odpowiedzialność za infrastrukturę stadionu, która służy zarówno klubowi, jak i miastu – dodano.

