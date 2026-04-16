Hansi Flick przygotował listę 10 piłkarzy, którzy mogą wylecieć z Barcelony

Barcelona chce latem zrobić miejsce na nowe transfery i poprawić sytuację finansową. Według Culemanii w klubie jest aż dziesięć nazwisk, których przyszłość stoi dziś pod znakiem zapytania.

Hansi Flick i Barcelona szykują kadrowe zmiany

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w Barcelonie coraz mocniej wybrzmiewa temat zmian w kadrze. Klub ma potrzebować sprzedaży, by wrócić do zasady 1:1 i stworzyć sobie przestrzeń na letnie wzmocnienia. Hansi Flick ma dylemat w sprawie aż dziesięciu piłkarzy.

W tym kontekście pojawia się grupa zawodników, którzy nie mają pewnej pozycji. Najbliżej odejścia ma być Marc Casado. Pomocnik stracił na znaczeniu, a przed nim w hierarchii mają znajdować się Frenkie de Jong, Marc Bernal, Gavi, a nawet Eric Garcia. Według doniesień Barcelona byłaby zadowolona ze sprzedaży za kwotę odpowiadającą jego obecnej wartości rynkowej.

Sporo znaków zapytania dotyczy też piłkarzy przebywających w klubie na innych warunkach. Marcus Rashford i Joao Cancelo w najbliższych tygodniach mają walczyć o swoją przyszłość. Sytuacja Portugalczyka wygląda lepiej, bo jego definitywny transfer byłby znacznie tańszy. W przypadku Anglika problemem pozostaje kwota wykupu, która ma wynosić 30 milionów euro.

Lewandowski, Ferran i głośne nazwiska na liście

Jednym z najciekawszych tematów jest obsada pozycji numer dziewięć. Robert Lewandowski ma kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, a jego przyszłość nie jest całkowicie przesądzona. Joan Laporta miał rozważać przedłużenie umowy na gorszych warunkach, ale ostatnie występy tylko podkręciły dyskusję. Jednocześnie Ferran Torres również nie może być całkowicie spokojny, choć jego pozycja po ostatnich dobrych meczach wygląda lepiej. Według źródła, jeśli Barcelona sprowadzi nowego napastnika wysokiej klasy, w kadrze zostanie miejsce tylko dla jednego z tej dwójki.

Na liście zawodników, których sytuacja ma być obserwowana, są też Andreas Christensen i Ronald Araujo. W przypadku Duńczyka ważnym argumentem ma być możliwość zwolnienia miejsca w budżecie płacowym. Araujo z kolei ma mieć długą umowę, ale jego notowania miały spaść, a Barcelona może być bardziej otwarta na oferty niż wcześniej.

Portal Culemania zwraca też uwagę na mniej oczywisty scenariusz, czyli sprzedaż któregoś z ważnych piłkarzy za dużą kwotę. W tym gronie pojawiają się Alejandro Balde, Jules Kounde i Frenkie de Jong. To nie znaczy, że klub aktywnie wypycha ich z zespołu, ale przy naprawdę mocnej propozycji taka opcja mogłaby zostać przeanalizowana. Barcelona potrzebuje pieniędzy, bo bez sprzedaży trudniej będzie myśleć o większych wzmocnieniach.

Nazwiska piłkarzy, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania: