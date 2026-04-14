Raków ma problemy kadrowe. Koniec sezonu dla pomocnika

14:52, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Raków Częstochowa przedstawił komunikat dotyczący sytuacji kadrowej w drużynie. Poważnej kontuzji nabawił się Karol Struski, który w tym sezonie już nie zagra.

Piłkarze Rakowa
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków bez Struskiego już do końca sezonu. Wypadają też kolejni

Raków Częstochowa w ciągu ostatnich dni awansował do finału Pucharu Polski i zremisował w Ekstraklasie z Motorem Lublin. Celem na ostatnie tygodnie jest wywalczenie awansu do europejskich pucharów, co będzie najbardziej prawdopodobne w przypadku pokonania Górnika Zabrze właśnie w Pucharze Polski. Dyspozycja Medalików w lidze wiosną pozostawia wiele do życzenia.

Dodatkowo, Raków w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie z problemami kadrowymi. Z oficjalnego komunikatu wynika, że w tym sezonie nie zagra już Karol Struski, który uszkodził więzadła w obrębie stawu skokowego. Oprócz niego, dłuższą przerwę od gry będzie miał Michael Ameyaw, a Ivi Lopez pauzuje przez następne 2-3 tygodnie.

„Badania u Karola Struskiego wykazały uszkodzenia więzadeł w obrębie stawu skokowego. Niestety ta kontuzja wyklucza Karola z gry do końca sezonu. Mecz w Lublinie z urazem mięśnia czworogłowego uda zakończył Michael Ameyaw, który będzie niedostępny przez kilka tygodni. Po meczu półfinałowym STS Pucharu Polski z urazem mięśnia dwugłowego zmaga się Ivi López, którego czeka od 2 do 3 tygodni przerwy. Do dyspozycji trenera w niedzielnym meczu z Cracovią powinni być Kacper Trelowski oraz Adriano Amorim, którzy nie wystąpili w ostatnich meczach. Z kolei o powrót do gry w tym spotkaniu walczą również Fran Tudor oraz Paweł Dawidowicz.” – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

