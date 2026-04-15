Nottingham Forest – FC Porto: typy, kursy, zapowiedź (16.04.2026)

Nottingham Forest – FC Porto: typy bukmacherskie

W 1/4 finału Ligi Europy zobaczymy rywalizację drużyn, które mogą mierzyć w awans do samego finału. Tymczasem ktoś z pary Nottingham Forest – FC Porto pożegna się z turniejem na etapie ćwierćfinału. Przed rewanżem wynik dwumeczu to 1:1, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Z racji na atut własnego boiska, większe szanse na wygraną daje się gospodarzom Mój typ: obie drużyny strzelą.

Nottingham Forest – FC Porto: ostatnie wyniki

Ostatnie mecze w wykonaniu FC Porto należą do udanych. Zespół ten ma serią pięciu spotkań bez porażki. Zaczęło się od bezbramkowego remisu z Fulham. Później terminarz był bardziej wymagający, ale mimo tego drużyna ta poradziła sobie z tymi wyzwaniami. Dowodem jest wysokie zwycięstwo z Tottenhamem (3:0) oraz remis z mocną Aston Villą (1:1).

FC Porto niezmiennie jest na dobrej drodze do mistrzostwa Portugalii. Popularne Smoki mają za sobą w lidze już 29 meczów, z których przegrali tylko raz. W miniony weekend miało miejsce wyjazdowe zwycięstwo 3:1 z Estoril na wyjeździe. Tym samym przewaga nad wiceliderem Sportingiem wynosi pięć punktów.

Nottingham Forest – FC Porto: historia

Kluby te grały ze sobą dotychczas dwukrotnie. Obie te konfrontacje miały miejsce w tym sezonie Ligi Europy. Najpierw w fazie ligowej Nottingham Forest pokonało u siebie FC Porto 2:0. Portugalczycy nie byli w stanie zrobić tego samego przed własną publicznością i tylko zremisowali 1:1.

Nottingham Forest – FC Porto: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Nottingham Forest, czego dowodzi kurs około 2.30. Remis wyceniono współczynnikiem 3.15. Z kolei wygraną FC Porto możesz zagrać po kursie 2.30.

Nottingham Forest – FC Porto: kto wygra?

Nottingham Forest – FC Porto: przewidywane składy

Nottingham: Ortega; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Porto: D Costa; A Costa, Silva, Bednarek, Sanusi; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Moffi, Sainz

Nottingham Forest – FC Porto: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – FC Porto odbędzie się w czwartek (16 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

