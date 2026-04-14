Legia w grze o znanego napastnika. Media: potrzeba 1,3 mln euro

10:59, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl I Ruik.cz

Legia Warszawa jest zainteresowana transferem Jana Kuchty ze Sparty Praga. Nasze informacje potwierdził portal Ruik.cz, który dodał, ile trzeba za niego zapłacić.

Marek Papszun
fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Kuchta na celowniku Legii. Tyle musi wyłożyć

Legia Warszawa nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie, natomiast liczy na dużo więcej. Wydostała się ze strefy spadkowej i pod wodzą Marka Papszuna notuje serię bez porażki. Strata do piątego miejsca wynosi osiem punktów – sytuacja jest więc trudna, ale nie można wykluczyć, że powalczy jeszcze o awans do europejskich pucharów. Wszystko zależy od tego, jak będzie punktować w najbliższych kolejkach, bowiem w przypadku kolejnych wpadek wróci temat spadku do pierwszej ligi.

W Warszawie oczywiście nie wyobrażają sobie spadku i oczekują minimum utrzymania. Powoli trwają przymiarki do letniego okienka. Papszun zimą narzekał na brak jakości w ofensywie i liczył na transfer nowego napastnika. Dostał Rafała Adamskiego, ale latem do zespołu może trafić ktoś jeszcze. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Antonio Colaka, Jeana-Pierre’a Nsame oraz Milety Rajovicia. Z naszych informacji wynika, że Legia interesuje się sprowadzeniem znanego reprezentanta Czech – Jana Kuchty.

29-latek występuje obecnie dla Sparty Praga. Choć jego bilans jest niezły, napastnik ma problem z regularną grą w pierwszym składzie i myśli o odejściu. Klub nie będzie stawał mu na drodze. Legia jest wymieniana wśród potencjalnych kierunków jego przeprowadzki. Portal Ruik.cz potwierdza te informacje i dodaje, że Sparta wyceniła Kuchtę na 1,3 mln euro. Taka kwota wystarczy, aby go wykupić.

